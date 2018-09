Kriza v hrvaški opozicijski SDP se poglablja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največja hrvaška opozicijska SDP je z vseh funkcij v stranki za dve leti suspendirala štiri člane predsedstva stranke, ki vztrajajo pri zahtevi po odstopu predsednika stranke Davorja Bernardića. Vse več članov SDP izraža nezadovoljstvo z Bernardićem, ki je po njihove mnenju najodgovornejši za slabo stanje v stranki in vse nižjo podporo volivcev.

Statutarna komisija SDP je v torek potrdila julijsko odločitev glavnega odbora stranke in z vseh položajev v stranki izključila četverico izpostavljenih članov SDP, ki so tudi saborski poslanci. Nekateri med njimi so bili tudi ministri v vladi bivšega premierja Zorana Milanovića.

Jedro upora proti Bernardiću je v poslanski skupini SDP, v kateri menijo, da je bila izvolitev Bernardića po odhodu Milanovića s položaja predsednika SDP "zgrešen eksperiment". Že dlje časa vztrajajo pri Bernardićevem odstopu, ob tem pa se med članstvom krepi tudi podpora zahtevam "upornikov", ki jih imajo za privržence Milanovića.

Vse več članov SDP podpira Bernardićev odstop

Razhajanja v stranki kažejo, da vse več članov SDP soglaša, da bi bila najboljša rešitev odstop Bernardića in razpis novih strankarskih volitev, vendar predsednik SDP ne namerava odstopiti. Kvečjemu napoveduje, da bo prevzel tudi vodenje poslanske skupine SDP, kar bi samo še poglobilo krizo v stranki.

Na Hrvaškem ocenjujejo, da ne gre izključiti niti razkola v najmočnejši hrvaški politični stranki levo od sredine, ki ji grozi potop na raven nepomembne politične stranke. Vrste socialdemokratov je v kratkem času zapustilo nekaj saborskih poslancev, a je SDP po številu poslancev še vedno druga za vladajočo HDZ.

V dveh letih mu ni uspelo pridobiti podpore širše javnosti

SDP se že mesece sooča s trendom pešanja podpore med volivci. Redna avgustovska mesečna raziskava javnega mnenja je pokazala, da ima SDP 17,3-odstotno podporo volivcev, kar je najslabši izid po decembru 2006, ko je padla malo pod 17 odstotkov. Bernardiću ni uspelo preseči 25-odstotne podpore, ki jo je imela stranka do novembra 2016, ko je prevzel vodenje stranke.

Bernardić se od začetka mandata na čelu SDP sooča z močno opozicijo znotraj stranke, v zadnjem času pa ga zapuščajo tudi nekateri tesni sodelavci.

V skoraj dveh letih na položaju prvega socialdemokrata mu ni uspelo pridobiti podpore širše hrvaške javnosti niti v času, ko se zvišuje nezadovoljstvo volivcev s potezami aktualne hrvaške vlade.

Pričakovati je, da bo v petek zahtevan Bernardićev odstop

Za petek je napovedano neformalno srečanje približno 80 socialdemokratov, večinoma Bernardićevih nasprotnikov, med katerimi so tudi predsedniki občin in župani mest, v katerih je na oblasti SDP.

Na srečanju v Kamanjih nedaleč od Karlovca bodo razpravljali o stanju v stranki, posebej po suspenzu štirih članov predsedstva SDP. Pričakovati je, da bodo znova zahtevali Bernardićev odstop, a tudi predstavili vizijo stranke za prihodnost. Med drugim si želijo, da bi SDP z novim vodstvom sodelovala na volitvah v Evropski parlament spomladi prihodnje leto.