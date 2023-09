Kritično v Grčiji: ulice so se spremenile v deroče hudournike, ljudje ujeti v domovih

Osrednji del Grčije je v sredo prizadelo neurje z obilnim dežjem, ki je sprožilo poplave, najhuje pa je znova v pristaniškem mestu Volos in na otoku Evboja, poročajo tuje tiskovne agencije. V mestu Volos in njegovi okolici so po navedbah tamkajšnjih gasilcev pred naraslimi vodami pomagali več kot 250 ljudem.

V pristaniškem mestu Volos so v sredo zaradi neurja Elias razglasili policijsko uro, velik del mesta, ki je bil poplavljen že drugič v nekaj tednih, je brez elektrike, poplavilo je tudi del tamkajšnje bolnišnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Človeška življenja so ogrožena," je danes za televizijo ERTnews vidno pretresen dejal župan Achilleas Beos. "Osemdeset odstotkov mesta je še vedno brez elektrike," je opozoril.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Prebivalci niso mogli zapustiti svojih domov

Številni so noč preživeli brez elektrike, avtomobilski promet pa je bil prepovedan. Prebivalci niso mogli zapustiti svojih domov, saj so se ulice spremenile v deroče hudournike, ki so proti morju nosili kamenje, veje, smeti, koše za smeti in celo avtomobile, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Neurje je prizadelo tudi otok Evboja, kjer so zaradi poplav zaprte številne ceste, večji del prebivalstva pa je brez električne energije.

Osrednji del Grčije je že v začetku septembra prizadelo neurje Daniel in s seboj prineslo rekordne količine padavin, ki so povzročile poplave. Po zadnjih podatkih je umrlo 17 ljudi, večji del prizadetega območja pa je bil več kot teden dni brez elektrike in pitne vode.