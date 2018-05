Kraj srečanja Trumpa s Kimom bo znan kmalu

Trump ceni Kimovo izpustitev Američanov. Foto: Reuters

Severnokorejski voditelj je, čeprav je Severna Koreja že večkrat zaprla ameriške državljane, v sredo v znak dobre volje izpustil tri talce korejsko-ameriškega rodu.

Izpuščeni talci Kim Dong Chul, Kim Hak Song in Tony Kim so za severnokorejskimi rešetkami preživeli od enega do dveh let zaradi protidržavnih aktivnosti.

Dva od zdajšnjih talcev, ki so ju v sredo predali državnemu sekretarju Miku Pompeu, sta delala na edini zasebno financirani visokošolski ustanovi v Pjongjangu, ustanovljeni z denarjem ameriških krščanskih misijonarjev. Tretji se je ukvarjal s turizmom ob meji z Rusijo.

Trump si želi zmage za svet

Trump je v kratkem pogovoru z novinarji v sredo dejal, da vsi pravijo, da mora dobiti Nobelovo nagrado za mir, sam pa bi rad dosegel zmago za svet.

Kot je dodal, ceni odločitev Kim Džong Una o izpustitvi Američanov, severnokorejski mediji pa so poročali, da je Kim to storil na uradni predlog predsednika ZDA. Trump bo izpuščene talce danes sprejel na vojaškem letališču Andrews pri Washingtonu.