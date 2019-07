Kosovski premier po pozivu na sodišče za vojne zločine nepreklicno odstopil

Kosovski premier Ramush Haradinaj je danes odstopil s položaja. Kot je ta nekdanji poveljnik Osvobodilne vojske Kosova (OVK) pojasnil na seji vlade, se je za to odločil, ker so ga kot osumljenca poklicali na posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu.

"Poklicali so me s posebnega sodišča kot osumljenca in mi ponudili, da se zglasim kot premier ali kot navaden državljan Kosova. Odločil sem se za zadnje," je v pogovoru z novinarji dejal Ramush Haradinaj. Poudaril je, da je njegov odstop nepreklicen, ob tem pa pojasnil, da ni obtožen in da so ga na sodišče poklicali samo na zaslišanje. Dodal je, da mora kosovski predsednik Hashim Thaci zdaj začeti posvete in določiti datum predčasnih parlamentarnih volitev.

Posebno sodišče s sedežem v Haagu so ustanovili leta 2015 za vojne zločine OVK predvsem proti Srbom, Romom in kosovskim Albancem med kosovskim konfliktom in po njem v letih 1998 in 1999. Sodišče so ustanovili po objavi poročila posebnega poročevalca Sveta Evrope Dicka Martyja leta 2011, v katerem ta OVK očita hude vojne zločine nad Srbi in Romi na Kosovu, med drugim tudi ugrabitve, množične usmrtitve in trgovino s človeškimi organi.