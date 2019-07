Haradinaj: Splošne prepovedi vstopa srbskih predstavnikov na Kosovo ni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kosovski premier Ramush Haradinaj je ob robu današnjega vrha Berlinskega procesa v poljskem Poznanju povedal, da splošna prepoved obiska predstavnikov srbskih oblasti na Kosovu na obstaja. "Priština preuči vsako zahtevo, obstajajo postopki in če nekdo po naših zakonih ne more vstopiti na Kosovo, ne more. Vendar splošne prepovedi ni," je pojasnil kosovski premier.