Na Hrvaškem spet več kot 200 novih okužb, na Poljskem rekord

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 212 novih okužb z novim koronavirusom, aktivnih okužb je trenutno 2128. Smrtnih žrtev zaradi bolezni covid-19 v zadnjem dnevu niso zabeležili. Na Češkem se je rast novih okužb nekoliko umirila, na Poljskem pa so zabeležili rekordno število novih okužb.

V hrvaških bolnišnicah se zaradi bolezni covid-19 zdravi 288 bolnikov, od tega jih je 24 na ventilatorjih, poroča STA.

Na Hrvaškem so od 25. februarja, ko so potrdili prvi primer novega koronavirusa, doslej tega potrdili pri 14.725 ljudeh. Zaradi covid-19 je umrlo 244 bolnikov.

Rekordne številke na Poljskem

Na Poljskem so danes potrdili 1002 novi okužbi z novim koronavirusom, kar je največ od začetka epidemije covida-19 v tej državi. Rekordno število okužb so sicer potrdili prav nekaj dni zatem, ko so poljske oblasti zaostrile pogoje, po katerih lahko zdravniki pošljejo bolne na testiranje. Kritiki svarijo, da bi lahko nova pravila omejila število ljudi, ki jih bodo na Poljskem testirali na okužbo z novim koronavirusom.

V Nemčiji skoraj 2300 novih okužb

V Nemčiji so v zadnjem dnevu potrdili 2297 novih okužb z novim koronavirusom, je po poročanju STA sporočil pristojni inštitut Robert Koch. S tem so v Nemčiji ta teden večkrat prekoračili dnevno raven 2000 novih okužb, ki so jih običajno beležili konec aprila.

Na Češkem nekoliko manj novih okužb

Na Češkem pa so v zadnjih 24 urah potrdili 2111 novih okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da se je širjenje okužb nekoliko umirilo. V zadnjih dveh tednih so v namreč zabeležili hitro povečanje števila novih okužb z novim koronavirusom.

