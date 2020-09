V petek v Sloveniji spet več kot sto okužb, daleč največ v Ljubljani

Tudi v petek število novih okužb z novim koronavirusom ni padlo pod sto. Opravili so 3070 testiranj, pozitivnih je bilo 114 oseb, je sporočila vlada.

En bolnik z boleznijo covid-19 je umrl, hospitaliziranih je 67 oseb, od tega jih je deset v intenzivni enoti, štiri pa so iz bolnišnice odpustili.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 18. 9. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 3070

- Št. pozitivnih: 114

- Št. hospitaliziranih: 67

- Št. oseb na intenzivni negi: 10

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 4

- Število umrlih: 1@NIJZ_pr

Kar 30 novih okužb v Ljubljani

Po podatkih covid-19 sledilnika so v petek zabeležili kar 30 novih okužb v Ljubljani, kar je največ doslej. Sledi Maribor z osmimi novimi okužbami, po tri nove okužbe so zabeležili v občinah Domžale, Ilirska Bistrica, Slovenske Konjice in Log - Dragomer. V ostalih občinah so potrdili po dve ali eno novo okužbo.

Največ okužb so potrdili v starostni skupini med 35 in 44 let (23 okužb), po 21 okužb pa še v starostnih skupinah od 45 do 54 let in med 55 in 64 let. Po eno okužbo so potrdili še v najmlajši starostni skupini do štirih let in eno v najstarejši starostni skupini, in sicer nad 85 let.

Skupno so doslej potrdili 4309 primerov okužb s koronavirusom. Število umrlih se je v Sloveniji povzpelo na 141.

