Ni dokazov, da bi se lahko s covid-19 okužili z uživanjem hrane

Za glavni način prenosa virusa šteje prenos z osebe na osebo, zlasti prek dihalnih kapljic, ki jih okužene osebe izkihajo, izkašljajo, ali izdihajo, so po poročanju STA poudarili ministrstvu za kmetijstvo in prehrano.

Kot so pojasnili, se v zadnjem času, še posebno po zadnjih okužbah zaposlenih v živilsko-predelovalnem obratu, v javnosti pojavljajo vprašanja glede možnosti okužbe z virusom covid-19 z uživanjem hrane.

Foto: Reuters

Kljub ugotovitvam nedavne študije, objavljene v The New England Journal of Medicine, da je virus sars-cov-2 na kartonu prisoten do 24 ur, na trdih površinah, kot sta jeklo in plastika, pa več dni, "ni dokazov, da se okužba prenaša prek kontaminirane embalaže, ki je bila izpostavljena različnim okoljskim razmeram in temperaturam", so zapisali na ministrstvu.

Dodali so, da bi morale osebe, ki ravnajo z embalažo, vključno s potrošniki, kljub temu upoštevati navodila organov za javno zdravje, denimo, se držati higienskih praks, vključno z rednim in učinkovitim umivanjem rok.