Irska, Nizozemska in Španija so napovedale zaostritev ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa, saj so v državah zabeležili porast števila okužb. V Madridu bodo med drugim ponekod omejili gibanje, v Dublinu so se ukrepi zaostrili že drugič ta teden, na Nizozemskem omejujejo delovanje lokalov.

V delih Madrida in sedmih drugih okoliških mestih bodo od ponedeljka omejili gibanje skoraj milijon ljudem. Svoje četrti oziroma mesta bodo lahko zapustili le za odhod v službo ali šolo, obisk zdravnika ali če bodo morali na sodišče, piše STA. Podobne ukrepe so nedavno sprejeli že za otok Majorka in več drugih območij.

Predsednica regionalne vlade v Madridu Isabel Ayusa je v petek ob tem še pojasnila, da se bodo lahko prebivalci prosto gibali po svojih območjih, a bodo zaprti parki, druženje omejeno na največ šest oseb, v javnih stavbah pa bo lahko zapolnjena polovica kapacitet.

Bolnišnice v Madridu na robu kapacitet

Na prizadetih območjih so prekoračili mejo tisoč okužb na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Tretjino vseh novih primerov v Španiji so potrdili v Madridu. Ayusova je to številko označila za zelo slabo. Glede na poročanje tamkajšnjih medijev so bolnišnice že na robu svojih kapacitet.

V Dublinu lahko restavracije strežejo le na prostem

Tudi razmere v irski prestolnici Dublin se ne umirjajo. V začetku tedna so zaostrili ukrepe glede druženja, v petek pa so napovedali nove ukrepe, ki so stopili v veljavo danes. Med drugim so prepovedani obedi v notranjih prostorih restavracij, odpovedali so tudi verske obrede.

Foto: Reuters

Premier Michael Martin je pojasnil, da so ukrepi nujni, saj se bo drugače Dublin vrnil v najhujše čase te krize.

Na Irskem so v četrtek potrdili 253 novih primerov, od tega skoraj polovico v Dublinu, kjer živi več kot četrtina od 4,9 milijona Ircev.

Na Nizozemskem so delo gostinskih lokalov omejili do 1. ure zjutraj

Na Nizozemskem se tudi bojijo porasta števila okužb. V Amsterdamu, Rotterdamu in drugih večjih mestih bodo zato od nedelje veljali dodatni preventivni ukrepi. Restavracije in lokali bodo lahko goste sprejemali do polnoči, odprti pa so lahko do ene ure zjutraj. Dovoljene so le skupine do 50 oseb. Za večje dogodke bodo morali organizatorji poslati prošnjo za izvedbo, so v petek sporočile oblasti.

Foto: Reuters

V Amsterdamu bodo preventivno ponoči parki zaprti, da bi se s tem izognili morebitnim zabavam na prostem.

V petek so zdravstvene oblasti sporočile, da so v zadnjih 24 urah potrdile skoraj 2000 novih okužb, kar je rekord za državo. Bolnišnice zaenkrat še niso dosegle svojih kapacitet, oblasti pa si želijo to preprečiti.

Preberite še: