Korintski prekop zasul plaz, poškodovani dve ladji

V prekop je ob plazu padlo več sto kubičnih metrov zemlje in drugega materiala. Plaz je skoraj zadel dve ladji, ki sta bili v tistem času v prekopu, je videti s posnetkov enega od članov posadke, poroča STA.

Prekop je bil dokončan leta 1893. Dolg je 6,3 kilometra, stene pa se dvigajo do 85 metrov visoko, zaradi česar je vožnja čez prekop zelo priljubljena med turisti.

Pot iz Jadranskega in Jonskega do Egejskega in Črnega morja se z uporabo Korintskega prekopa skrajša za okoli 400 kilometrov. Vendar pa ga večje ladje ne morejo več prečkati. Tiste, ki so širše od 17 metrov, morajo pluti okoli Peloponeza.