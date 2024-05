Komentatorji novozelandskega premierja postavili v nelagoden položaj: "Naolji se!"

Predsednik novozelandske vlade Christopher Luxon se je na družbenih omrežjih znašel v nelagodnem položaju, saj so ga uporabniki v komentarjih zasuli s številnimi sporočili in besedami "Oil up" oziroma "Naolji se". Premier se je na šaljive komentarje odzval z videosporočilom, da mu ni jasno, za kaj gre.

53-letni predsednik novozelandske vlade Christopher Luxon se je na družbenem omrežju Instagram odzval na komentarje, ki so jih uporabniki zapisali pod njegove nedavne objave. Tam se je namreč zvrstilo ogromno komentarjev, ki novozelandskega premierja pozivajo, naj se naolji, oziroma v izvirniku: "Oil up."

Luxon: Nimam pojma, o čem govorite

"Nimam pojma, o čem govorite," je v opisu videa zapisal novozelandski premier Luxon.

Luxon je v videu, ki ga je objavil, pojasnil, da nima pojma, zakaj mu komentatorji množično namenjajo in pišejo tovrstne komentarje, zato je v nadaljevanju videa pojasnil, da se bo njegova vlada še naprej odzvala na zniževanje življenjskih stroškov, in dodal, da so se cene sadja in zelenjave pretekli teden znižale za 9,3 odstotka. Kot je poudaril, sta odzivanje na zviševanje življenjskih stroškov in ohranjanje stabilne ekonomije še naprej glavni prioriteti njegove vlade.

Naj si naolji golo glavo?

Številni komentatorji so se v komentarjih upravičeno začudili, da se taki komentarji pojavljajo na uradnem profilu predsednika vlade, nekateri pa so bili celo šokirani, da se je na tovrstne "šale" premier celo odzval.

"Reči predsedniku vlade naše države, naj se naolji, je tako divje," je komentiral eden od uporabnikov. "Predstavljajte si, kako sijoča ​​bi bila ta glava, če bi bila naoljena," je komentiral drugi in namignil, da bi si lahko gologlavi premier naoljil plešo, da bi se ta bolj svetila.

Podobni komentarji v zadnjem času niso pogosti samo v tujini

Povsem enake komentarje kot novozelandski premier pa na svoj profil dobiva tudi Andrej P. Škraba, najbolj znan kot ustanovitelj portala Astra.si, kjer je za učence osnovnih in srednjih šol v kratkih videih razlagal matematično snov in ponujal brezplačne inštrukcije matematike. V zadnjem obdobju pa je vse nadgradil na višjo raven in s Klemnom Selakovičem, ustanoviteljem podkasta Aidea, tudi vzpostavil Astro AI, ki temelji na umetni inteligenci in je še bolj razvejana ter ponuja še več vsebin in bolj oseben pristop do posameznika.

Tudi Škrabi, ki se je v videih odzval na komentarje, naj se naolji, bržkone ni bilo jasno, zakaj mu uporabniki pišejo tovrstne komentarje, zato se je nanje odzval v svojem znanem sarkastičnem slogu.

Avtorji komentarjev te najverjetneje pišejo zaradi zabave, z njimi pa bržkone želijo tudi šaljivo nakazati na svojo ali pa spolno usmerjenost nekega posameznika. Ob komentarjih: "Jaz bi te pa naoljil," se je Škraba le nasmejal in namignil, da je servis olja na svojem avtomobilu že opravil, eden izmed komentatorjev pa mu je bolj nazorno skušal pojasniti, kaj mu želijo z gifi, ki prikazujejo olje, in tovrstnimi zapisi sporočiti uporabniki: "Ja, nekdo se pali nate pa bi te namazal z oljem, kaj je tu nerazumljivega?" Zapisu je dodal tudi smejoče emotikone.

Kako frazo Naolji se razloži Chat GPT?

Chat GPT je pojasnil, da komentar "Naoljil sem se" pod fotografijo na družbenih omrežjih običajno nakazuje na humorističen ali ironičen izraz navdušenja ali občudovanja. Ta fraza namiguje, da je oseba tako navdušena nad fotografijo, da bi si morala nanesti olje, kot da bi se pripravljala na nekaj posebnega ali atraktivnega. Pogosto se uporablja na zabaven način, da se izrazi močno pozitivno reakcijo na vizualno privlačnost slike/fotografije.

Takšne fraze so pogosto del internetnega slenga in memov, kjer imajo lahko besede ali izrazi prenesen pomen, ki ga razume le določena skupina ljudi, ali pa so namenjeni izzivanju smeha in igrivosti. Pomembno je upoštevati tudi ton in kontekst, v katerem je komentar napisan, saj lahko to dodatno razjasni njegov namen.

Fraza Naolji se ima na družbenih omrežjih in v pogovorih pogosto humoren ali igriv podton. Lahko se uporablja v različnih kontekstih, odvisno od položaja:

Priprava na nekaj posebnega: lahko pomeni, da se oseba pripravi na nekaj posebnega ali napornega, kot je na primer športni dogodek ali fizična aktivnost, kjer bi se dejansko naoljila za boljše delovanje ali zmanjšanje trenja. Igriva ali seksualna konotacija: v bolj neformalnem in igrivem kontekstu, še posebej na družbenih omrežjih, ima lahko fraza seksualne konotacije, kjer naoljiti se pomeni pripraviti se na intimnost. Humor in sarkazem: pogosto se uporablja v šali ali sarkazmu, kjer nima pravega fizičnega pomena, ampak je namenjena smehu ali izzivanju reakcij. Samoizpopolnitev ali samozavest: lahko se uporablja tudi v smislu samozavesti ali pripravljenosti, kjer oseba pravi, da je pripravljena dati vse od sebe ali se pokazati v najboljši luči.

Če na primer nekdo pod fotografijo nekoga v telovadnici zapiše Naolji se, lahko to pomeni, da naj se oseba pripravi na resen trening. V drugem kontekstu, pod fotografijo, ki je namenjena izpostavljanju fizične privlačnosti, pa ima lahko zapis bolj igriv ali celo seksualen pomen.

