Kitajska je danes dokončala večdesetletni projekt pogozdovanja okoli svoje največje puščave na zahodu države. Puščavo Taklamakan je obdala s tri tisoč kilometrov dolgim zelenim pasom, da bi zajezila širjenje puščave in divjanje peščenih viharjev, ki pogosto dosežejo tudi Peking, poročajo kitajski državni mediji.

Potem ko so posadili zadnja drevesa na južnem robu puščave Taklamakan v provinci Xinjiang na severozahodu države, so na Kitajskem danes še uradno končali več kot štiridesetletni projekt pogozdovanja, s katerim želijo zajeziti širjenje puščave in omejiti divjanje pomladnih peščenih viharjev, je danes poročal kitajski Ljudski dnevnik.

Projekt intenzivnega pogozdovanja so začeli leta 1978 in je v javnosti znan tudi kot Veliki zeleni zid. Posadili so več kot 30 milijonov hektarjev novih dreves, med katerimi je tudi topol, s čimer jim je uspelo delež gozdnih površin ob koncu lanskega leta dvigniti nad 25 odstotkov celotne površine četrte največje države na svetu.

Pogozdovanje bodo nadaljevali tudi po sklenitvi zelenega obroča okoli največje puščave, katere površina je primerljiva z Nemčijo.

Leta 1949 je bil na Kitajskem delež gozdov z desetimi odstotki občutno manjši. Za primerjavo: v Sloveniji gozdovi prekrivajo skoraj 60 odstotkov celotne površine.

Projekt Velikega zelenega zidu je bil deležen tudi kritik, da drevesa ne uspevajo in da je neučinkovit pri zajezitvi peščenih viharjev, ki redno dosegajo tudi kitajsko prestolnico.