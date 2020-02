Pustošenje puščavskega peska vidno tudi iz vesolja #video

Španske Kanarske otoke je popolnoma prekril puščavski pesek iz Sahare. Ukinjeni so bili številni leti z otokov in nanje, oblasti so ljudem naročile, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih.

Kanarske otoke, ki so priljubljena dopustniška lokacija za številne Slovence, je popolnoma prekril puščavski pesek iz Sahare in s tem porušil načrte mnogo turistom. Ukinjeni so bili številni leti z otokov in nanje, vlada pa ljudem svetuje, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih.

Pustošenje puščavskega peska, ki je vidno tudi iz vesolja, ovira delovanje trajektov in gašenje požarov na otoku Gran Canaria.

Puščavski pesek iz Sahare je viden iz vesolja. Foto: Twitter