Sneg pobelil puščavo Sahara #video

Na nedeljsko jutro je sneg del Sahare pokril z do 40-centimetrsko odejo. Zaradi porasta temperatur se je sneg čez dan že stopil, kljub temu pa so otroci ta kratek čas izkoristili za rajanje po snegu, poročajo tuji mediji.

Leta 1979 je snežna nevihta, ki je trajala pol ure, v puščavi ustavila promet. Pred dvema letoma je bilo sneg mogoče videti en dan, snežilo pa je tudi lani.

Rare #snow covers the #Sahara #Desert in #Algeria – Second year in a row after 40 years of absence https://t.co/5v81PrFb0s via @Strange_Sounds pic.twitter.com/1arXOMEAKb