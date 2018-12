Kitajska svari ZDA zaradi aretacije finančne direktorice Huaweia

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska je zaradi aretacije glavne finančne direktorice kitajskega tehnološkega velikana Huawei Meng Wanzho , ki so jo kanadske oblasti prijele na zahtevo ZDA, danes na pogovor poklicala ameriškega veleposlanika v Pekingu. Belo hišo je pozvala, naj popravi ta "izjemno slab" dogodek in opusti zahteve za njeno izročitev.

Namestnik kitajskega zunanjega ministra Le Yucheng je danes na pogovor poklical ameriškega veleposlanika v Pekingu Terryja Brandstada, da bi izrazil nezadovoljstvo Pekinga zaradi primera Mengove, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Le Yucheng je izpostavil, da so ZDA resno kršile zakonite pravice in interese kitajskih državljanov in da je narava kršitev izjemno slaba," je v izjavi sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo.

Peking je poleg tega ZDA še pozval, naj "nemudoma sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo popravile napačne prakse in preklicale nalog za aretacijo kitajske državljanke".

Zunanje ministrstvo je v izjavi še opozorilo na nedoločen "nadaljnji odziv" Pekinga.

Kanadi so zagrozili s "hudimi posledicami"

Kitajsko zunanje ministrstvo je zaradi aretacije Mengove v soboto na pogovor poklicalo že veleposlanika Kanade v Pekingu Johna McCalluma. Kanado so pozvali k izpustitvi Kitajke, v nasprotnem primeru pa zagrozili s "hudimi posledicami".

Mengova je bila aretirana 1. decembra na podlagi naloga za aretacijo iz ZDA, ki temelji na obtožbah zarote in prevar v povezavi s kršenjem sankcij proti Iranu. Kanadske oblasti so jo prijele, ko je v Vancouvru čakala na prestopni let med potovanjem iz Hongkonga v Mehiko.

Aretacija kmalu po ameriško.kitajskem trgovinskem premirju

Aretacija, do katere je prišlo le nekaj dni potem, ko sta se ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping dogovorila za 90-dnevno trgovinsko premirje, je še dodatno skrhala odnose med ZDA in Kitajsko.

Mengova se je v petek zagovarjala pred kanadskim sodiščem glede morebitne varščine, vendar ji to ni odobrilo odhoda na prostost. Odločitev glede varščine so oblasti napovedale za ponedeljek, 46-letna Kitajka pa bo morala najmanj do takrat ostati v priporu.

