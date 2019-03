Kitajska: Po eksploziji v kemični tovarni že 78 mrtvih

Oblasti so sporočile, da so do zdaj identificirali 56 žrtev. Silovito eksplozijo, ki je odjeknila v tovarni gnojil v industrijskem parku v mestu Jančeng, so čutili tudi več kilometrov stran, poškodovane so bile številne zgradbe.

Po nesreči priprli tudi direktorja tovarne

Kitajska vlada je sprožila preiskavo nesreče, predsednik države Ši Džinping in premier Li Kečjang pa sta obljubila, da bodo našli vzrok eksplozije. Po nesreči so priprli direktorja tovarne in več visokih predstavnikov podjetja.

Eksplozija je odjeknila v tovarni gnojil v industrijskem parku. Foto: Reuters

Tovarna je bila v preteklosti že pod drobnogledom zaradi nespoštovanja varnostnih standardov. Gre za eno najhujših industrijskih nesreč na Kitajskem od leta 2015, ko je v eksploziji v skladišču nevarnih kemikalij v Tjandžinu umrlo 173 ljudi.