Kitajci kupujejo nekdanjo politično šolo v Kumrovcu

Kitajska nepremičninska družba Zhongya je edina oddala ponudbo za nakup hotela Zagorje v Kumrovcu, v katerem je nekoč delovala jugoslovanska komunistična politična šola, so danes sporočili s hrvaškega ministrstva za državno premoženje. Ob tem so napovedali, da bo vlada kmalu odločila, ali bo sprejela ponudbo kitajskih vlagateljev.

Hrvaška vlada je v javnem razpisu ocenila vrednost hotela Zagorje na nekaj manj kot 12 milijonov kun (1,6 milijona evrov). Družba Zhongya pa je ponudila 14,1 milijona kun (1,9 milijona evrov). Hrvaška vlada je pred tem večkrat neuspešno poskušala prodati popolnoma zapuščeno 27 tisoč kvadratnih metrov veliko poslopje.

Kitajska družba večkrat pokazala zanimanje

Med nedavnim obiskom kitajske vladne delegacije na Hrvaškem je Kumrovec znova obiskala kitajska podjetnica Jiang Yu, ki je lastnica nepremičninske družbe Zhongya in je večkrat pokazala zanimanje, da bi vložila denar v hotel in spominski park nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita v njegovi rojstni vasi.

Hrvaški mediji so poročali, da Jiangovo zanimajo tudi druga vlaganja v turizem v hrvaškem Zagorju, kot so toplice, kongresni center in podobno.

Predsednik Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar je danes že sporočil, da je kitajska družba kupila zgradbo nekdanje politične šole v Kumrovcu in da bo naložba v kongresni turizem v kumrovški občini zelo kmalu uresničena.

Politična šola v Kumrovcu, ki je bila zgrajena leta 1981, je bila osrednja izobraževalna institucija jugoslovanskih komunistov. Med številnimi mentorji in predavatelji so bili tudi Milan Kučan, Stane Dolanc, Ciril Ribičič, Lev Kreft in Slavoj Žižek, so v različnih reportažah o uničeni zgradbi kumrovške politične šole poročali hrvaški mediji.

Politična šola je imela v času delovanja veliko dvorano s 380 sedeži, pet kabinetov, knjižnico, restavracijo, 150 sob, športno dvorano in protijedrsko zaklonišče.