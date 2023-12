Kim grozi z jedrskim napadom

Kim je v svojem govoru ob zaključku večdnevnega zasedanja centralnega komiteja edine in vladajoče delavske stranke, na katerem so sprejeli odločitve o razvoju države za leto 2024, razkril tudi nadaljnje vojaške načrte.

Med njimi je izpostavil načrtovano izstrelitev novih vojaških vohunskih satelitov, gradnjo brezpilotnih letal ter jedrsko in raketno oboroževanje.

Novembrsko izstrelitev prvega severnokorejskega vohunskega satelita so državni mediji označili za uspeh. Na partijskem sestanku so nato sklenili, da bodo leta 2024 v vesolje izstrelili še tri satelite, s katerimi po navedbah nemške tiskovne agencije dpa želijo razširiti svoje vojaške nadzorne zmogljivosti za spremljanje ZDA iz vesolja.

Kim Džong Un in njegova hči Kim Džu Ae pred balistično raketo Foto: Reuters

Kim je sicer znova okrcal ZDA. Ocenil je, da predstavljajo različne vrste vojaške grožnje, in svojim oboroženim silam naročil, naj ohranijo sposobnost za odločen vojaški odziv.

"Zaradi nepremišljenih potez sovražnikov, da bi napadli našo državo, je dejstvo, da lahko na Korejskem polotoku kadarkoli izbruhne vojna," naj bi dejal Kim po poročanju uradne korejske osrednje tiskovne agencije KCNA. Ob tem je dodal, da bi se vojska morala pripraviti na umiritev celotnega ozemlja Južne Koreje in da bo Severna Koreja v primeru napada po potrebi uporabila tudi jedrsko orožje.

Južna Koreja, Japonska in ZDA so okrepile vojaško sodelovanje, potem ko je Pjongjang letos izvedel rekordno število preizkusov balističnih raket in s tem kršil resolucije Varnostnega sveta ZN. V ustavi je letos svoj status opredelil kot jedrska država, uspešno izstrelil vohunski satelit ter izvedel uspešno izstrelitev medcelinske balistične rakete, ki lahko doseže ZDA.



Južna Koreja, Japonska in ZDA so povečale tudi število skupnih vojaških vaj v regiji, nedavno pa so aktivirale sistem deljenja podatkov o severnokorejskih raketnih poskusih v realnem času. Pjongjang v skupnih vojaških vajah vidi grožnjo in priprave na napad na Severno Korejo.