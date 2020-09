Ker so papige preklinjale, so jih umaknili pred obiskovalci

Iz angleškega živalskega vrta so pred kratkim umaknili pet papig, ker so preklinjale pred obiskovalci. Svoj izbor najljubših besed so sicer prikazale že v času karantene, ko so jih avgusta sprejeli v park, a so oskrbniki verjeli, da bodo besednjak spremenile, ko jih bodo dali na ogled javnosti, poroča britanski BBC.

The famous swearing parrots unveiled.... 😳😳😳 #lincswildlifepark #lincolnshirewildlifepark #swearingparrots Posted by Lincolnshire Wildlife Park on Tuesday, 29 September 2020

Afriške sive papige so v park Lincolnshire sprejeli avgusta, ko so jih dali skupaj v karanteno. Kasneje so jih prestavili v osrednji prostor za ptice, kjer so sprožile kar nekaj začudenja zaradi svoje nenavadne izbire besed. Oskrbniki so jih zato raje preselili v druge ločene kolonije, stran od ušes obiskovalcev, povzema STA.

Upali so, da bodo opustile slabo navado

Ena od oskrbnic Jess Newton je dejala, da je bilo zelo zabavno delati s papigami, ko so prispele. Upali so, da bodo opustile svojo slabo navado preklinjanja, ko jih bodo dali na ogled. Na žalost pa vse ni šlo čisto po načrtu, je dodal izvršni direktor vrta Steve Nichols.

Preklinjale so, da bi dosegle odziv ali odgovor

Težava je bila v tem, da so papige preklinjale, da bi s tem dosegle odziv ali odgovor. Torej če so bili ljudje šokirani ali so se smejali, so samo nadaljevale svoje obnašanje. "S peterico se je zadeva nadaljevala v nedogled," je dodal Nichols. Čeprav je bilo nekaterim obiskovalcem to zelo zabavno, so ptice raje umaknili, saj ob koncih tedna živalski vrt obiščejo številni otroci. "Upam, da se bodo naučile različnih besed v kolonijah, ampak če preostale naučijo grdih besed, potem mi bo ostalo 250 preklinjajočih ptic. Ne vem, kaj bomo naredili," je po navedbah STA še povedal Nichols.