Ne zadržujte se: če med telovadbo preklinjate, boste zdržali več

Preklinjanje med telovadbo, pa naj bo kriče ali med stisnjenimi zobmi, vam lahko pomaga pri izboljšanju rezultatov, so na CNN povzeli izsledke več raziskav. Te so med drugim pokazale, da imajo kolesarji, ki med pritiskanjem pedal preklinjajo, več moči, prav tako so udeležencem v raziskavah med preklinjanjem namerili več vzdržljivosti in moči v rokah.

Foto: Getty Images

Vzklikanje obscenosti nam pomaga lažje prenašati tudi druge neprijetne situacije, v katerih izzivamo svoje telo: raziskovalci so denimo ugotovili, da lahko roko dlje zadržimo v ledeni vodi, če ob tem preklinjamo.

"S preklinjanjem lažje prenašamo bolečino," je za CNN pojasnil psiholog Richard Stephens z univerze Keele v Veliki Britaniji. Kot je dejal, preklinjanje na naše telo vpliva kot nekakšen stres, na katerega se odzovemo z obrambnim refleksom, ob katerem se iz nadledvične žleze sprosti adrenalin, ki poviša srčni utrip in okrepi dihanje, telo pa postane manj občutljivo za bolečino.

Foto: Getty Images

"To je v evolucijskem smislu logično, saj se bomo lažje branili ali pa pobegnili, če nas ne ovira strah pred bolečino," je pojasnil Stephens in dodal: "In kot kaže, s preklinjanjem sami v sebi sprožimo manjšo občutljivost na bolečino."

Pri preklinjanju sicer ne pretiravajmo: še ena raziskava je namreč pokazala, da kletvice kot "zdravilo" za bolečino najbolje delujejo, če jih uporabljamo zmerno. Če preklinjamo na vsakem koraku, bodo namreč izgubile moč.

Preberite še: