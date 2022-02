Kdo je Ukrajinka, ki je preživela raketni napad?

Okrvavljena ženska s povezano glavo in solzami v očeh. To je fotografija 52-letne ukrajinske učiteljice Olene Kurilo, posneta po tem, ko so ruske sile napadle njeno domače mesto Chuhuiv v regiji Kharakiv na vzhodu države.

V raketnem napadu Rusije na civiliste je izgubila vse svoje imetje, njen dom je popolnoma uničen. Utrpela je poškodbe glave, a kot pravi, je imela veliko srečo.

Ukrainian teacher Olena Kurilo whose bleeding and bandaged face became the symbol of Russia's attack on Ukrainians, including civilians and children, credits her survival to a “very strong guardian angel”#Ukraine #Russia pic.twitter.com/333CXGTOZC