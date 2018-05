Katalonski parlament znova na volitve

Odstavljeni katalonski premier Carles Puigdemont. Foto: Reuters

Madrid je že sporočil, da bo današnjo odločitev izpodbijal na ustavnem sodišču, na spletu poroča tiskovna agencija Reuters. Za zakon so glasovale vse tri katalonske stranke - Puigdemontova Junts per Catalunya, leva ERC in skrajno leva CUP. Opozicijske stranke so glasovale proti.

Čas za izvolitev novega predsednika se izteka

Za ponovno izvolitev se je potegoval tudi Puigdemont, ki so ga po izvedbi oktobrskega referenduma o neodvisnosti in enostranski razglasitvi neodvisne Katalonije odstavili.

Španska vlada je že večkrat zavrnila možnost, da bi nekdanji predsednik vladal na daljavo. Poudarili so, da bo v tem primeru Madrid še naprej ohranil nadzor nad Katalonijo.

Čas za izvolitev novega katalonskega predsednika se izteka in če nove vlade ne bodo imenovali do 22. maja, bodo morali Katalonci znova na volitve.