Katalonska voditelja v zaporu začela gladovno stavko

Jordi Sanchez, nekdanji vodja civilnodružbenega gibanja ANC, ki se zavzema za neodvisnost Katalonije, ter Jordi Turull, nekdanji član katalonske vlade, sta se za to potezo odločila, ker želita dvigniti zavest javnosti o njunem boju, je dejal njun odvetnik Jordi Pina.

V izjavi, ki jo je prebral njun odvetnik, Sanchez in Turull opozarjata, da špansko ustavno sodišče preprečuje, da bi njuni pozivi proti zaporni kazni dosegli Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.

Kot je dejal Pina, ne ve, ali se bo gladovni stavki pridružilo tudi preostalih pet katalonskih voditeljev, ki so priprti v kaznilnici Lledoners v bližini Barcelone.

Grozi jim od sedem do 25 let zapora

Špansko tožilstvo za 12 od 18 nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih voditeljev, ki jim bodo sodili zaradi njihove vloge v poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije, zahteva zaporne kazni v višini od sedem do 25 let. Sojenje naj bi se začelo v začetku prihodnjega leta.

Najvišjo kazen tožilstvo zahteva za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je obtožen upora in zlorabe javnih sredstev.

V Kataloniji je 1. oktobra 2017 kljub prepovedi španskih sodišč potekal referendum o katalonski neodvisnosti. Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije.