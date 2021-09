Kalifornija: največje sekvoje ogrožajo ognjeni zublji

Na območju narodnega parka Sequoia v Kaliforniji sta v četrtek izbruhnila dva požara. Največje sekvoje so zaščitili z ognjevarnim aluminijastim ovojem, so zapisali na portalu Daily Mail.

V nevarnosti je tudi najvišje drevo na svetu, 2.500 let staro in 83 metrov visoko drevo generala Shermana. Ogromna drevesa so velika turistična atrakcija. Prihajajo obiskovalci z vsega sveta, da bi se čudili njihovi višini in izjemnemu obsegu.

Drevesa so zaščitili z aluminijastim ovojem, ki lahko za kratek čas prenese močno toploto. Zvezni uradniki pravijo, da tovrsten material že več let uporabljajo na zahodu ZDA za zaščito občutljivih struktur pred ognjem.

Požar Colony, eden od dveh, ki gorita v narodnem parku Sequoia, je v nekaj dneh dosegel Giant Forest, gozd z 2.000 sekvojami. Z ognjenimi zublji se bori okoli 500 ljudi. Požar se za zdaj ni močno povečal, saj se je plast dima zmanjšala, je dejala predstavnica gasilcev Katy Hooper.

Pokrajina zelo dovzetna za požare

V letošnji požarni sezoni je v Kaliforniji izbruhnilo že 7.400 požarov in pogorelo na milijone kalifornijskih gozdov. Vzrok za požare je po besedah znanstvenikov globalno segrevanje, ki ga je povzročil človek. Zaradi dolgoletne suše in naraščajočih temperatur je pokrajina zelo dovzetna za požare. Manjši požari sekvojam, zaščitenim z debelim lubjem, ne škodujejo in jim dejansko pomagajo pri razmnoževanju, saj toplota, ki jo proizvajajo, odpira stožce za sproščanje semen.