Kalifornijska policija išče ogromnega, kar 227-kilogramskega medveda, ki so ga poimenovali Hank the Tank. Ta je v zadnjih šestih mesecih vdrl v več kot 40 domov in ponekod povzročil ogromno škode. Hank tehta veliko več od povprečnega medveda in zdi se, da je zaradi stalne oskrbe s hrano preskočil zimsko spanje, poroča BBC.

Ker se medved v bližini ljudi počuti zelo ugodno, so oblasti pozvale, da ga bo morda treba usmrtiti. The Bear League, lokalna skupina za zagovorništvo divjih živali pa oblasti poziva, naj Hanka ujamejo in pošljejo v zatočišče.

This is 'Hank the Tank,' a 500-lb black bear suspected of terrorizing a Lake Tahoe neighborhood. pic.twitter.com/gWciwDiq9e — NowThis (@nowthisnews) February 23, 2022

Medvedu so ime Hank the Thank nadeli, ker je vlomil v več zaklenjenih domov in iskal človeško hrano. Prebivalci so ga poskušali pregnati z raznimi nesmrtonosnimi napravami, ki oddajajo zvok, ki ga medvedi sicer sovražijo, vendar jim to ni uspelo.

Prebivalci lahko Hanka prepoznajo zaradi njegove izjemne velikosti, temnega kožuha in svetlega gobčka. Policija je glede njega prejela že več kot 150 klicev.

Doors are no match for Hank the Tank pic.twitter.com/9982bFE9ye — Watch Mojo (@FletchousJ) February 21, 2022

Tiskovni predstavnik kalifornijskega oddelka za ribe in divje živali Peter Tira je dejal, da medved vdira predvsem skozi garažna in vhodna vrata ter okna. Dejal je še, da je Hank izgubil ves strah pred ljudmi in da gre za "potencialno nevarno situacijo".

Črni medvedi običajno tehtajo med 45 in 140 kilogramov.