Kaj nam bo prineslo omahovanje ECB?

Svet Evropske centralne banke (ECB) bo danes odločal, ali desetič zapored zvišati osrednje obrestne mere za območje evra ali narediti premor v tem ciklu. Analitiki trdijo, da je ECB pred najtežjo nalogo, odkar je julija lani zagnala zaostrovanje denarne politike. Inflacija je namreč še vedno visoka, a so se ob tem poslabšale gospodarske razmere.

ECB, ki bdi nad denarno politiko 20 evrskih držav, je v boju z zviševanjem cen življenjskih potrebščin cikel zviševanja obresti sprožila julija lani.

Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja je z ničelne ravni odtlej porasla na 4,25 odstotka, kar je najvišje od časa pred zadnjo veliko finančno in gospodarsko krizo.

Negotovost glede prihodnjega dogajanja

Kar nekaj časa se je pričakovalo, da bo svet septembra izvedel še eno zvišanje obrestnih mer za 0,25 odstotne točke, nato pa naj bi sledilo daljše obdobje nespremenjenih obrestnih mer. A ta scenarij ni več tako zelo gotov.

Po zadnjih podatkih je bila gospodarska rast območja evra v drugem letošnjem četrtletju nižja od pričakovanj, le 0,1-odstotna. Tudi obeti niso najboljši. Evropska komisija je ravno ta teden poslabšala napoved letošnje gospodarske rasti za evrske države z 1,1 na 0,8 odstotka, za leto 2024 pa z 1,6 na 1,3 odstotka.

Napori usmerjeni v krotenje inflacije

V tej luči so se okrepili pozivi ECB, naj ustavi cikel zviševanja obresti.

A na drugi strani izziv inflacije ostaja. Avgusta je na medletni ravni s 5,3 odstotka stagnirala, s tem pa je bila še vedno krepko nad dvoodstotnim ciljem ECB. Se je pa znižala medletna osnovna inflacija, iz katere so izločeni učinki rasti cen energije in hrane, in sicer za 0,2 odstotne točke na še vedno visokih 5,3 odstotka.

V zvezi z inflacijo ob tem skrbi ne povzročajo več cene energentov, temveč drugi kazalniki, predvsem zvišanje plač, do katerega prihaja v luči pomanjkanja delovne sile.

Analitiki tako na današnjem zasedanju sveta pričakujejo zelo živahno razpravo s tesnim izidom glasovanja. Ob tem se vendarle nagibajo k scenariju, da se bo ECB tokrat odločila za še zadnji dvig, nato naj bi res sledil daljši premor.