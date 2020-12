Kaj bo z brexitom?

Potem ko so v petek pogajalci Evropske unije in Združenega kraljestva prekinili pogovore o prihodnjih odnosih med stranema po brexitu, bosta danes po telefonu o zastoju govorila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Boris Johnson. Po navedbah virov na obeh straneh danes še ni mogoče pričakovati novice o preboju.

Glavni pogajalec EU Michel Barnier in glavni britanski pogajalec David Frost sta v petek zvečer sporočila, da so po tednu intenzivnih pogajanj ugotovili, da pogoji za dogovor o prihodnjih odnosih med Londonom in Brusljem niso izpolnjeni zaradi velikih razhajanj pri enakih konkurenčnih pogojih, upravljanju in ribištvu, piše STA.

Ni pričakovati velikega preboja v pogajanjih

Dogovorila sta se za prekinitev pogovorov, da bosta o stanju pogajanj obvestila von der Leynovo in Johnsona. Napovedala sta, da bosta predsednica Evropske komisije in britanski premier o tem govorila danes popoldne. Barnier se je v Bruselj vrnil danes dopoldne. "Ostajamo mirni kot vedno. Bomo videli, ali še obstaja način," je dejal v kratki izjavi za novinarje pred odhodom iz Londona.

V prihodnjih urah bosta torej Johnson in von der Leynova o nastalem zastoju govorila po telefonu. Vendar pa viri na obeh straneh opozarjajo, da ni mogoče pričakovati, da bosta po pogovoru poročala o velikem preboju v pogajanjih, navaja britanski BBC. Neimenovani član britanske vlade je dejal, da so trenutno možnosti za dogovor polovične. Britanski vir, ki je blizu pogajanjem, je medtem povedal, da so bili v začetku tedna obeti za dogovor bolj optimistični, a je zaradi zahtev EU, da bi imela deset let dostop do britanskih voda, prišlo do nazadovanja.

V zadnjem času so se pojavile tudi razpoke v enotnosti EU, ki je dolgo trdno stala za Barnierjem. Francija je v petek celo zagrozila z vetom, če dogovor ne bi izpolnjeval njenih zahtev glede ribištva. Evropski diplomat je ob tem za AFP povedal, da Belgija, Nizozemska, Španija in Danska delijo zaskrbljenost Pariza, da bi unija preveč popustila Otoku pri pravilih glede konkurenčnosti.

Bruslju in Londonu se čas za sklenitev dogovora o odnosih po brexitu izteka. Sklenjen mora biti najkasneje do konca leta, ko se izteče prehodno obdobje po brexitu. Če ga do takrat ne bo, bodo namreč trgovinski odnosi med EU in Združenim kraljestvom temeljili na pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO), kar pomeni carine in kvote, še navaja STA.