Johnson: Pogajanja z EU glede brexita lahko propadejo

Britanski premier Boris Johnson je v današnjem odzivu na četrtkove sklepe vrha EU o pogajanjih o prihodnjih odnosih med Londonom in Brusljem poudaril, da se je treba pripraviti, da strani do 1. januarja ne bosta dosegli dogovora. EU je pozval k spremembi pristopa.

"Po vrhu EU je jasno, da nam po 45 letih članstva ne želijo – razen če ne bo bistvene spremembe v pristopu – ponuditi enakih pogojev kot Kanadi," je povedal Johnson. "Sporočamo jim, pridite, če je bistvena sprememba v pristopu," je sporočil Bruslju po poročanju tujih tiskovnih agencij.

"Glede na to, da so v zadnjih mesecih večinoma zavračali resna pogajanja, sem sklenil, da se moramo pripraviti, da bodo 1. januarja veljala pravila, ki so bolj podobna avstralskim in temeljijo na načelih globalne proste trgovine," je poudaril Johnson.

"Tako je zdaj čas, da se naša podjetja, prevozniki in popotniki pripravijo," je pozval britanski premier. Združeno kraljestvo se mora po njegovih besedah pripraviti na trgovanje z EU pod pogoji Svetovne trgovinske organizacije. Dejal je še, da so tega Britanci zmožni, saj so vedno vedeli, da bo 1. januarja nastala sprememba, ne glede na odnos z EU.

Foto: Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v prvem odzivu na Twitterju zapisala, da EU še naprej dela za to, da bi dosegli dogovor, a ne za vsako ceno.

"Kot načrtovano, bo šla naša pogajalska ekipa prihodnji teden v London, da bi okrepili pogajanja," je izpostavila von der Leynova. Ta je morala že v četrtek zapustiti dvodnevni vrh EU, saj je šla zaradi stika z osebo, okuženo z novim koronavirusom, v samoizolacijo.

Voditelji članic EU so v četrtek v Bruslju pozvali h krepitvi vsesplošne pripravljenosti na možnost črnega scenarija propada pogajanj. Spomnili so, da se prehodno obdobje, v katerem Združeno kraljestvo še ostaja del notranjega trga in carinske unije, konča 31. decembra letos, in z zaskrbljenostjo ugotovili, da še ni zadostnega napredka pri ključnih vprašanjih enakih konkurenčnih pogojev, ribištva in upravljanja, ki bi omogočil dogovor.

Potrdili so odločenost Unije, da zagotovi čim tesnejše partnerstvo z Združenim kraljestvom, ter pozvali glavnega pogajalca Michela Barnierja, naj v prihodnjih tednih nadaljuje pogajanja, britansko stran pa, naj zagotovi korake, ki bodo omogočili dogovor. Pozvali so tudi k doslednemu izvajanju ločitvenega sporazuma.