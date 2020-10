Brexit: Von der Leynova in Johnson za intenzivna prizadevanja za dosego dogovora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Boris Johnson sta danes pozvala svoja pogajalca k intenzivnim prizadevanjem za preseganje razhajanj, da bi zagotovili dogovor o prihodnjih odnosih.

Voditelja sta v pogovoru prek video povezave govorila o stanju v pogajanjih o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom. V skupni izjavi po pogovoru sta soglašala o pomenu dosege dogovora, če je mogoče, kot trdne podlage za strateške odnose med EU in Veliko Britanijo v prihodnosti, so sporočili iz Bruslja, piše STA.

Čas za dogovor se izteka

Podprla sta ugotovitve obeh glavnih pogajalcev, da so "v zadnjih tednih dosegli napredek, da pa ostajajo znatne vrzeli, predvsem, a ne samo, na področju ribištva, zagotovitve enakih konkurenčnih pogojev in upravljanja". Glavnima pogajalcema sta naložila intenzivno delo, da bi skušala preseči te vrzeli. Dogovorila sta se tudi za redne pogovore o teh vprašanjih, sta zapisala v skupni izjavi, ki so jo objavili v Bruslju.

Glavni pogajalec Evropske unije za brexit Michel Barnier je po koncu devetega kroga pogajanj o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom v petek ocenil, da pri vprašanjih, ki so ključna za EU, ostajajo resna razhajanja. Podobno je menil glavni pogajalec Združenega kraljestva David Frost, ki ga skrbi, da se čas za dogovor izteka.

Ursula von der Leyen in Boris Johnson sta se sicer danes pogovarjala, potem ko je Bruselj v četrtek sprožil pravni postopek proti Združenemu kraljestvu, ker ni umaknilo spornih določil načrtovanega zakona o notranjem trgu, ki kršijo ločitveni sporazum. London vztraja pri sprejemanju zakona. Britanski načrti z zakonom o notranjem trgu so močno udarili že tako težavna pogajanja o prihodnjih odnosih EU in Združenega kraljestva, še navaja STA.