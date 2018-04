Južnokorejski predsednik: Trump lahko ima Nobelovo nagrado. Mi potrebujemo le mir.

Svet je pozdravil petkovo srečanje voditeljev Korej, ki velja za pomembno prelomnico v zmanjšanju napetosti na Korejskem polotoku. To je bilo sicer šele tretje srečanje korejskih voditeljev doslej. Pred tem so se leta 2000 in nato še leta 2007 sestali Kimov oče Kim Jong-il ter nekdanja predsednika Južne Koreje Kim Dae-Jung in Roh Moo-Hyun.

Kim Dae-Jung je za svojo vlogo na prvem vrhu prejel Nobelovo nagrado za mir. Njegova vdova je po najnovejšem srečanju voditeljev čestitala Moonu in izrazila upanje, da bo to prestižno nagrado, ki jo bodo podelili oktobra, prejel tudi on. Moon je nato odgovoril: "Predsednik Trump ima lahko Nobelovo nagrado. Vse, kar potrebujemo, je mir."

Trump izpostavil svojo sposobnost za dosego jedrskega sporazuma

Nedavnemu vrhu Korej bo predvidoma prihodnji mesec sledilo še srečanje Kima in Trumpa. Dvojica si je sicer minulo leto pogosto izmenjevala ostre besede in grožnje, kar je sprožilo zaskrbljenost pred morebitnim novim konfliktom na Korejskem polotoku.

Trump je na zborovanju v slogu predvolilne kampanje v Michiganu v soboto nagovoril zbrane podpornike. Med drugim je izpostavil svojo sposobnost za dosego jedrskega sporazuma s severnokorejskim režimom. Zbrana množica je nato pričela vpiti "Nobel, Nobel".