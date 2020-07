Johnson vztraja pri obvezni karanteni za potnike iz Španije

"Tam, kjer mislimo, da se tveganje spet krepi, moramo ukrepati hitro in odločno," je med obiskom v angleškem mestu Nottingham dejal britanski premier Boris Johnson. "Bodimo jasni glede tega, kar se dogaja po Evropi, pri nekaterih naših evropskih prijateljih. Bojim se, da je ponekod mogoče videti znake drugega vala epidemije," je povedal britanski premier.

Na Otoku uvedli obvezno karanteno za potnike iz Španije

Nakazal je sicer, da bi lahko tudi nekoliko omilili ta ukrep. Na vprašanje, ali bi lahko namesto 14-dnevne uvedli samo desetdnevno karanteno, je dejal, da proučujejo načine, kako bi lahko "omejili vpliv" tega ukrepa. Ukrep obvezne 14-dnevne karantene za vse potnike iz Španije so britanske oblasti uvedle v soboto. To je naletelo na kritike tako v Španiji kot tudi v Veliki Britaniji.

Do odločitve britanske vlade je bil kritičen tudi španski premier Pedro Sanchez. Foto: Reuters

Do odločitve britanske vlade je bil kritičen tudi španski premier Pedro Sanchez. Ta je pojasnil, da je odločitev neuravnotežena, saj so nekateri deli Španije epidemiološko varnejši od Velike Britanije. Balearski in Kanarski otoki ter regiji Andaluzija in Valencia imajo po njegovih besedah "nižjo kumulativno incidenco, kot je trenutno v Združenem kraljestvu". "Lahko torej rečemo, da so epidemiološke razmere v teh destinacijah celo varnejše kot v Združenem kraljestvu," je poudaril Sanchez. Dodal je, da so bili v stiku z britanskimi oblastmi, da bi te še enkrat premislile o ukrepu.

Španska vlada je ob tem danes sporočila, da je Španija še vedno varna za turiste. "Želimo poslati jasno sporočilo zaupanja v našo državo. Smo varna destinacija, ki se je pripravila in okrepila za soočanje z virusom in kakršnimikoli izbruhi," je povedala tiskovna predstavnica španske vlade Maria Jesus Montero. Ljudje, ki redno obiskujejo našo državo, vedo, da je španski zdravstveni sistem kakovosten, je poudarila. "Vsi podatki kažejo, da so v večjem delu države dobre zdravstvene razmere," je še povedala.

V zadnjem tednu potrdili skoraj 13 tisoč novih okužb

Skupaj so do zdaj v Španiji potrdili 278.782 primerov okužbe z novim koronavirusom, od tega v zadnjem tednu 12.829. Največ so jih v zadnjih sedmih dneh zabeležili v Kataloniji, in sicer 5.585, sledita Aragonija z 2.472 in Madrid s 1.278 novimi primeri. V Kataloniji so že zaostrili ukrepe za zajezitev novega koronavirusa.

V Madridu pa so jih zaostrili danes. Po novem so zaščitne maske obvezne ves čas na vseh javnih krajih. Zbiranje ljudi so omejili na deset, tako na javnih kot zasebnih krajih. Odločitev britanskih oblasti bi lahko močno prizadela Španijo, saj turistični sektor predstavlja 12 odstotkov njenega bruto domačega proizvoda. Največ turistov prihaja ravno iz Velike Britanije. Lani je Španijo obiskalo 18 milijonov britanskih turistov, poroča STA.