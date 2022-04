To bi Zelenski naredil z ujetim Putinovim prijateljem #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



BBC poroča, da obstajajo dokazi, da je bil pokol na železniški postaji v Kramatorsku v Ukrajini izveden s kasetnimi bombami, katerih uporaba je v številnih državah prepovedana z mednarodnim pravom.

Napad na postajo naj bi izvedli s prepovedano kasetno bombo. Foto: Reuters

Kasetne bombe pravzaprav vsebujejo veliko število manjših bomb, ki eksplodirajo pred eksplozijo in eksplodirajo na širšem območju. V napadu na železniško postajo, ki je bila v času eksplozije gneča, je bilo ubitih več kot 50 civilistov.

Novinarji BBC so po napadu obiskali železniško postajo Kramatorsk in na tleh našli majhne kraterje, ki so skladni z bojno glavo, ki vsebuje kasetno strelivo.

Na mestu napada so našli ostanke rakete Point-U iz sovjetske dobe. Gre za balistično raketo kratkega dosega, ki lahko nosi kasetno bojno glavo, ki vsebuje 50 manjših bomb, poroča BBC. Strokovnjaki pravijo, da so majhni kraterji na postaji skladni s kasetnim strelivom.

"Kraterji so dokaj skladni s strelivom, kot je GN24, kasetnim strelivom iz sovjetske dobe, ki ga je mogoče namestiti v bojno glavo rakete Point," je dejal Siddhart Causal, strokovnjak za rakete na britanskem Royal United Services Institute.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj pozno zvečer dejal, da želi ujetega proruskega politika in bližnjega Putinovega zaveznika Viktorja Medvedčuka zamenjati z ukrajinskimi vojnimi ujetniki.

In the most successful special operation of the last two months, Ukrainian security services announce they have captured Viktor Medvedchuk, Putin's man in Ukraine. He looks like he's had a good week. pic.twitter.com/d1EzmupsWO