M. T., STA

Vojna v Ukrajini Ukrajina Rusija

Je upanja za mir v Ukrajini vse manj? Rusija napoveduje divjo jesen.

Rusija kot pogoj za končanje vojne zahteva umik ukrajinskih sil iz celotne regije Doneck, kar Kijev zavrača.

Rusija kot pogoj za končanje vojne zahteva umik ukrajinskih sil iz celotne regije Doneck, kar Kijev zavrača.

Foto: Shutterstock

Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je kljub pozivom Zahoda k mirovnim pogajanjem v soboto napovedal nadaljevanje ruske invazije na Ukrajino in postavil nove cilje za jesensko ofenzivo. Rusija trdi, da nadzoruje skoraj celotno regijo Lugansk in približno 80 odstotkov regije Doneck.

Ruske sile nadaljujejo "neprekinjeno ofenzivo vzdolž praktično celotne frontne črte", je dejal Gerasimov. "Danes opredeljujemo naloge posameznih skupin oboroženih sil za jesen," je dodal.

Po njegovih besedah ruska vojska v Ukrajini nadzoruje 99,7 odstotka regije Lugansk, 79 odstotkov regije Doneck, 76 odstotkov regije Herson in 74 odstotkov regije Zaporožje. Omenjene štiri ukrajinske regije si je Rusija nezakonito priključila septembra 2022.

Ruski general trdi: Pobuda je v celoti na naši strani

Gerasimov je poudaril, da ruska vojska uspešno izvaja naloge za vzpostavitev varnostnega območja v regijah Sumi in Harkov, napreduje tudi v regiji Dnipropetrovsk, kjer je zavzela sedem naselij. Pri tem je poudaril, da je pobuda na frontni črti trenutno v celoti na ruski strani.

Ukrajina se noče ukloniti Rusiji

Rusija kot pogoj za končanje vojne zahteva umik ukrajinskih sil iz celotne regije Doneck, kar Kijev zavrača. Ukrajinske sile še vedno nadzorujejo mesti Slovjansk in Kramatorsk, ki veljata za pomembni obrambni trdnjavi.

Gerasimov je nakazal, da bodo ruske sile nadaljevale ofenzivo, dokler ne bo dosežen namen posebne vojaške operacije, kot je Moskva poimenovala invazijo v Ukrajini.

Vojna v Ukrajini Ukrajina Rusija
