Je Evropa odkrila orožje za boj proti Kitajski?

Evropa v dobi gospodarskih vojn išče strateško pomembne gospodarske panoge ali izdelke, ki jih lahko uporabi kot orožje proti Kitajski. Med temi morebitnimi evropskimi vzvodi oziroma orožji v trgovinskih vojnah so oprema za proizvodnjo polprevodnikov, deli letalskih motorjev, težke plinske turbine, natančna rezkalna orodja za železnice in visokokakovostni ležaji.

Uradniki EU prečesavajo celino in iščejo vzvode, s katerimi bi lahko povzročili čim večjo bolečino drugim, saj si prizadevajo preživeti v svetu, v katerem zavezniki in partnerji s skrb vzbujajočo hitrostjo odvisnosti Evrope uporabljajo kot orožje, piše hongkonški medij South China Morning Post (SCMP).

Evropski uradniki gradijo bazo podatkov

Trgovinski birokrati gradijo bazo podatkov o potencialnih točkah, ki jih je mogoče uporabiti kot odvračilne dejavnike ali odzive na ustrahovanje drugih sil, pravijo vpleteni uradniki.

Evropa je po pisanju SCMP v vse večji stiski zaradi carinske vojne ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega nadzora nad kritičnimi surovinami, medtem ko ruski napad na Ukrajino grozi, da se bo razširil v širšo evropsko kopensko vojno.

Evropa se ne more hitro znebiti odvisnosti od ZDA ali Kitajske

Bruseljski uradniki se zavedajo, da se Evropa ne more čez noč znebiti svoje odvisnosti od ZDA ali Kitajske – če sploh kdaj. Popolna neodvisnost od dobavne verige redkih zemelj, ki jo je letos Peking uporabil kot orožje, bi lahko na primer trajala desetletje. Lahko bi trajalo še dlje, preden bi se Evropa osvobodila svoje vojaške odvisnosti od Washingtona.

Kot piše SCMP, so na Inštitutu EU za varnostne študije (EUISS), ki je povezan z EU, pripravili seznam pritiskov, ki bi jih lahko uporabila EU v primeru trgovinske vojne s Kitajsko.

Strateško pomembni evropski vzvodi

Zelo pomemben vzvod ali orožje je ASML, nizozemski proizvajalec naprednih čipov – njegov monopol nad naprednimi litografskimi orodji pomeni, da nihče ne more izdelovati vrhunskih polprevodnikov brez njega. A obstajajo tudi druga pomembna evropska podjetja.

"V nekaterih primerih je uvoz iz Evrope še vedno nepogrešljiv," pravi Tim Rühlig, višji analitik EUISS za Kitajsko, in našteje nekaj za zdaj nepogrešljivih evropskih izdelkov: oprema za proizvodnjo polprevodnikov, del letalskih motorjev, težke plinske turbine, natančna rezkalna orodja za železnice, visokokakovostno jeklo za ležaje in glavni ležaji za stroje za vrtanje predorov.

Evropski strah pred kitajskim maščevanjem?

Vprašanje pa je, ali je Evropa pripravljena uporabiti te vzvode. Kot pravi strokovnjakinja za geopolitiko in geoekonomiko Janmej Šie, Evropa ni bila sposobna učinkovito odpraviti svojega trgovinskega neravnovesja deloma zato, ker je zavezana pravilom Svetovne trgovinske organizacije (STO), in deloma zato, ker se boji kitajskih povračilnih ukrepov.

"Kot da je Evropa sredi boja in krvavi, vendar noče sprejeti protiukrepov, ker se boji, da bi ji nasprotnik stopil na prst," še trdi Janmej Šie.