Izraelska vojska preiskuje posnetek streljanja na Palestinca

V kratkem posnetku je videti, kako izraelski vojak strelja na neoboroženega Palestinca, ki je stal ob zaščitni ograji na meji z Gazo. Ko je ta zaradi strelov padel na tla, je to med vojaki poželo val navdušenja.

"Posnetek prikazuje zgolj streljanje na terorista"

Erdan, ki prihaja iz vrst stranke predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja, je vojakom stopil v bran. "Podpiram naše vojake, ki jih dan in noč ogrožajo teroristi iz gibanja Hamas. Ob tem za obrambo naše južne meje v nevarnost postavljajo svoje lastno življenje," je dejal minister, ki je ob tem dodal, da posnetek prikazuje zgolj streljanje na terorista, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojake v tem incidentu podpira tudi Benet, ki je vojaškemu radiju zaupal, da to, da izraelske oblasti obsojajo vojake, ni sprejemljivo. "Sem na strani vojakov, ki jih pošiljamo na mejo, da onemogočijo vstop v državo več deset tisoč prebivalcem Gaze, med njimi tudi veliko teroristom," je dejal Benet.

Incident star že nekaj mesecev

Izraelska vojska je v ponedeljek sporočila, da se je incident zgodil pred več meseci. Kot so dodali, dogodek preiskujejo. Po poročanju lokalnih medijev ni mogoče potrditi, ali je ustreljeni Palestinec podlegel poškodbam.

Konec marca so v Gazi izbruhnili največji množični protesti po letu 2014. V njih je po dosedanjih podatkih življenje izgubilo najmanj 32 Palestincev, več sto protestnikov naj bi utrpelo strelne rane. Izrael medtem navaja, da so streljali le na tiste, ki so niso zmenili za opozorila in so ogrožali vojake.