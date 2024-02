Izraelska vojska predstavila načrt za evakuacijo civilistov z območij spopadov #vŽivo

Izraelska vojska je predstavila načrt za evakuacijo civilistov z območij spopadov v Gazi, je danes sporočil urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Podrobnosti o tem, kako in kam bodo civilisti premeščeni, niso podali. Vojska je ob tem predstavila tudi operativni načrt za kopensko invazijo na Rafo na jugu enklave.

Iz urada izraelskega premierja so sporočili, da je vojska vojnemu kabinetu predstavila načrt za evakuacijo prebivalstva z območij spopadov v Gazi in prihodnji operativni načrt. Podrobnosti o poteku evakuacije ob tem niso podali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je izraelski vojni kabinet po navedbah časnika Times of Israel odobril način za dostavo humanitarne pomoči na jug Gaze, ki da bo "preprečil plenjenje, ki se dogaja na severu (...) in drugih območjih".

Netanjahu je v soboto izrazil željo po čimprejšnji odobritvi načrta za invazijo na Rafo. Napovedal je, da bo ta med drugim vključeval prisilni umik tamkajšnjega civilnega prebivalstva. V mestu, ki leži tik ob meji z Egiptom, je trenutno okoli 1,5 milijona Palestincev, večinoma notranje razseljenih iz preostalih delov enklave, ki so tam našli zatočišče pred spopadi.

V Parizu in Dohi so se medtem konec tedna nadaljevali pogovori o prekinitvi ognja. ZDA so izrazile upanje, da bodo pogajalci v prihodnjih dneh dosegli dokončen dogovor, Netanjahu pa je izjavil, da tudi morebitni dogovor o prekinitvi sovražnosti ofenzive na Rafo ne bo ustavil, temveč zgolj odložil.

Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) pa medtem opozarja na hudo pomanjkanje hrane v Gazi, zlasti na severu. "Lakoto je še vedno mogoče preprečiti z resnično politično voljo," je v nedeljo dejal vodja agencija Philippe Lazzarini in ponovil potrebo po zagotovitvi dostopa humanitarne pomoči v enklavo, še poroča STA.