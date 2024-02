Slovenija v Gazo poslala pomoč. Golob: Smo na pravi strani zgodovine #video

Slovenija je palestinskemu civilnemu prebivalstvu, prizadetemu zaradi oboroženega konflikta med Izraelom in teroristično skupino Hamas, poslala pomoč v obliki hrane in opreme za nastanitev v skupni vrednosti 434.105 evrov. Kaj je ob odpremi povedal premier Golob, si oglejte zgoraj.

Pomoč bodo z letalom Slovenske vojske C17 prepeljali v Jordanijo, kjer jo bo po predlogu jordanskega zunanjega ministrstva prevzela humanitarna organizacija Jordan Hashemite Charity Organisation. O tem se je premier Robert Golob dogovoril z jordanskim kraljem Abdullahom II. na dvostranskem srečanju ob robu varnostne konference v Münchnu.

V okviru paketa pomoči bodo Palestinci prejeli 10.560 kompletov suhih dnevnih obrokov, 2.500 odej in 1.000 ležalnih podlog. Paket vsebuje tudi pošiljko palete mleka v prahu, ki jo je zagotovil Karitas, ter pošiljko palete otroških plenic in palete otroške hrane, ki jo je priskrbel Rdeči križ. Ob tem je vlada v četrtek odločila tudi, da Agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) nameni 500.000 evrov.

Materialna pomoč palestinskemu civilnemu prebivalstvu, ki je bila zagotovljena iz materialnih zalog s katerimi razpolagata @Slovenskavojska in @URSZR je bila prepeljana v Jordanijo z letalom C-17. Prevoz je v okviru @SAC_Program zagotovila SV.#weareNato pic.twitter.com/Hvr9bkWnuK — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) February 23, 2024

Golob se je zahvalil vsem, ki so poskrbeli, da je bila pomoč hitro na voljo

Odpremo materialne pomoči sta pospremila premier Golob in minister za obrambo Marjan Šarec. Golob se je ob tej priložnosti zahvalil Slovenski vojski, upravi za zaščito in reševanje in vsem, ki so poskrbeli, da je bila pomoč hitro na voljo.

Premier 🇸🇮 dr. Robert Golob: Če samo enemu otroku v Gazi s to pomočjo rešimo življenje, brez težav sprejmem odgovornost in kritike opozicije. pic.twitter.com/csSIgGHEAH — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 23, 2024

"Če samo enemu otroku v Gazi s to pomočjo rešimo življenje, brez težav sprejmem odgovornost in kritike opozicije," je ob odpremi povedal premier. Dodal je, da gre za prvo neposredno pomoč Slovenije, namenjeno oskrbi prebivalcev Gaze. "Slovenija se na ta način postavlja na pravo stran zgodovine," je še povedal. In sklenil: "Vesel sem, da nam je v tednu dni uspelo organizirati humanitarno pomoč, o kateri smo se v Münchnu dogovorili z jordanskim kraljem."