Izrael z najmanj desetimi zračnimi napadi znova nad Bejrut

Bejrut je danes zjutraj pretreslo najmanj deset zračnih napadov, potem ko je izraelska vojska izdala ukaze za evakuacijo iz stavb na južnem delu libanonske prestolnice. O žrtvah za zdaj ne poročajo, so pa napadi uničili večje število stavb, poročajo tuje tiskovne agencije.

Napadi so za seboj pustili ogromno škode, več deset stavb je bilo popolnoma uničenih, izbruhnili so tudi požari, je poročala libanonska tiskovna agencija NNA.

Objavili so fotografije stavb, ki jih nameravajo napasti

Izraelska vojska je pred tem na družbenem omrežju X posvarila pred izvedbo operacije na več območjih na jugu Bejruta, kjer naj bi bili objekti in cilji, povezani z libanonsko šiitsko skupino Hezbolah. Ob tem so objavili slike stavb, ki jih nameravajo napasti, in pozvali prebivalce k takojšnji evakuaciji.

Gre za prvi izraelski napad na Bejrut po skoraj enem tednu, poroča španska tiskovna agencija EFE.

V zadnjih 24 urah je v izraelskih napadih umrlo najmanj 45 Libanoncev, 110 pa jih je bilo ranjenih. Libanonsko ministrstvo za javno zdravje je v četrtek v izjavi sporočilo, da je Izrael izvedel 68 letalskih napadov na različna območja v državi.