Izrael: Ubili smo še enega poveljnika Hezbolaha

V današnjem napadu je izraelska vojska ubila še enega poveljnika Hezbolaha Suhaila Husseina Husseinija. V izjavi so zapisali, da je bil Husseini ubit v napadu v Bejrutu.

According to the Israeli military, the head of Hezbollah's logistics headquarters, Suhail Hussein Husseini, was killed yesterday in an airstrike on Beirut. The headquarters commanded by Husseini oversees Hezbollah's logistics and budget for its various units. pic.twitter.com/irwndRAvPJ — Eretz Israel (@EretzIsrael) October 8, 2024

Izraelska vojska je na obletnico ofenzive po navedbah tamkajšnjih oblasti ubila najmanj 77 Palestincev. Nadaljevali so tudi napade na jug Libanona, kjer so, kot so navedli, v samo eni uri napadli 120 ciljev Hezbolaha.

Tomorrow marks a year since Hezbollah dragged the region into a multi-front war and began their constant attacks on Israeli civilians.



Less than an hour until October 8, Hezbollah launched a number of projectiles toward central Israel. pic.twitter.com/bGQPDJ8GC0 — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2024

Pripadniki Hezbolaha medtem trdijo, da so na Izrael včeraj izstrelili skoraj 200 raket.

Od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra lani je bilo v Libanonu ubitih več kot dva tisoč ljudi, od tega tisoč v zadnjem tednu. Libanonska vlada ocenjuje, da je bilo razseljenih približno 1,2 milijona ljudi.