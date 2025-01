Izrael še čaka na informacije Hamasa glede talcev

Hamas Izraela še ni obvestil o stanju talcev, ki naj bi jih bil pripravljen izpustiti v prvi fazi morebitnega sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi, so danes sporočili z urada izraelskega premierja. Izraelski mediji so medtem poročali, da naj bi si Izrael prizadeval podaljšati 60-dnevno premirje z libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah.

12.45 V napadu na Zahodnem bregu ubiti trije Izraelci

V strelskem napadu v vasi blizu kraja Nablus na zasedenem Zahodnem bregu so bili danes ubiti trije Izraelci, sedem je ranjenih, je sporočila izraelska vojska in dodala, da poteka pregon storilcev. Palestinsko gibanje Hamas je napad pozdravilo, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je obljubil, da bodo odgovorne zanj privedli pred roko pravice.

Kot je sporočila vojska, so storilci v vasi Funduk pri Nablusu streljali na avtobus in druga vozila. Trije izraelski državljani, moški in dve ženski, so bili ubiti, sedem je ranjenih. Dodala je, da preganja storilce, ki jih je označila za teroriste.

Z urada premierja Netanjahuja so v odzivu sporočili, da bodo "podle morilce" ter njihove morebitne sostorilce ujeli in privedli pred roko pravice. "Nikomur ne bo prizaneseno," so zatrdili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je na omrežju X zapisal, da bo vsakdo, ki omogoča ali podpira škodovanje Judom, plačal visoko ceno. Pred posledicami je posvaril tudi skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič. Dejal je, da bi morali biti Funduk, Nablus in Dženin na Zahodnem bregu videti kot od izraelskih napadov porušena Džabalija na severu Gaze.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je medtem napad pozdravilo, rekoč, da ta potrjuje, da se bo upor proti Izraelu na Zahodnem bregu nadaljeval "kljub okupatorjevemu terorizmu in varnostnim ukrepom". "Ta operacija je junaški odgovor na nenehne zločine in iztrebljevalno vojno, ki jih okupator izvaja nad našim ljudstvom," je sporočila skupina.

Nasilje se je na Zahodnem bregu, ki ga Izrael nezakonito okupira, znatno okrepilo po začetku izraelske ofenzive v Gazi oktobra 2023. Po podatkih ministrstva za zdravje v Ramali je bilo od takrat tam v nasilju izraelskih sil in naseljencev ubitih najmanj 818 Palestincev. V enakem obdobju je v palestinskih napadih življenje izgubilo okoli 25 Izraelcev.

11.30 Izrael še čaka na informacije Hamasa glede talcev

Hamas je v nedeljo odobril seznam 34 talcev, zajetih med napadom na Izrael 7. oktobra 2023, ki naj bi jih bil pripravljen izpustiti v prvi fazi morebitnega sporazuma o premirju.

Z urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so danes sporočili, da Hamas Izraela doslej še ni obvestil o stanju teh talcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre sicer za seznam, ki ga je predložil Izrael.

Po besedah predstavnika Hamasa, ki je v nedeljo sporočil, da je gibanje seznam odobrilo, bo morebitna prva izmenjava vključevala ženske, otroke, starejše in bolne. Kot je dejal, sicer skupina potrebuje nekaj časa, da ugotovi, kateri od talcev s seznama so živi in kateri ne.

V katarski Dohi se medtem nadaljujejo pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi, kjer izraelska vojska že skoraj 15 mesecev izvaja smrtonosne vojaške operacije, usmerjene proti ciljem palestinskega islamističnega gibanja.

Ob tem naj bi si Izrael ob podpori ZDA prizadeval podaljšati 60-dnevno premirje z libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, je v nedeljo ob sklicevanju na neimenovanega izraelskega uradnika poročal časnik Jerusalem Post. Za ta namen naj bi danes v Libanon pripotoval tudi ameriški posebni odposlanec za Bližnji vzhod Amos Hochstein.

Krhko premirje v Libanonu, ki velja od 27. novembra lani, je sledilo več kot enoletnim spopadom med Izraelom in Hezbolahom. Skladno z dogovorom so se morali borci gibanja umakniti severno od reke Litani, Izrael pa se je zavezal postopnemu umiku svojih kopenskih sil z libanonskega ozemlja v 60 dneh.

9.45 V Gazi nove žrtve izraelskih napadov

V izraelskih napadih je bilo v nedeljo na območju Gaze ubitih najmanj 24 ljudi, v zadnjih 24 urah pa skupno več kot 30. Več jih je umrlo tudi v begunskih taboriščih Bureidž in Nuseirat.

V nedeljo so bili med drugim v taborišču Bureidž v osrednjem delu palestinske enklave ubiti štirje ljudje, več mrtvih je bilo tudi v napadih na taborišče Nuseirat prav tako v središču Gaze ter okoli Han Junisa na jugu, poročanje palestinske tiskovne agencije Wafa povzema nemška DPA.

Izraelska vojska je javila, da je konec tedna napadala teroristične tarče in med drugim zadela izstrelišča raket.

V 15 mesecih vojne na območju Gaze je bilo ubitih več kot 45.800 ljudi, 1,9 milijona Palestincev pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Številni zdaj živijo v zelo slabih razmerah v šotorih, ki nudijo le slabo zaščito pred mrazom in dežjem.

Ob nizkih temperaturah, ki so se spustile pod deset stopinj Celzija, naj bi po navedbah Agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) zaradi podhladitve umrlo že vsaj sedem dojenčkov. Kot je UNRWA v nedeljo zapisala na omrežju X, v neustreznih razmerah trenutno živi do 7.700 novorojenčkov.