Izrael je v petek v Varnostnem svetu ZN zagovarjal svoje napade na bolnišnico Kamal Advan na severu Gaze, češ da temeljijo na "neizpodbitnih dokazih" o tem, da jo uporabljata palestinski gibanji Hamas in Islamski džihad. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je znova pozval k neodvisni in temeljiti preiskavi napadov.

Varnostni svet Združenih narodov je v petek razpravljal o izraelskih napadih, uničenju in prisilni izpraznitvi bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze ter pridržanju njenega direktorja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Volker Türk je na zasedanju Varnostnega sveta ZN menil, da Izrael ni utemeljil svojih številnih trditev o napadih na bolnišnico, ki so pogosto nejasne. "V nekaterih primerih se zdi, da so v nasprotju z javno dostopnimi informacijami," je dejal.

"Pozivam k neodvisni, temeljiti in transparentni preiskavi vseh izraelskih napadov na bolnišnice, zdravstveno infrastrukturo in zdravstveno osebje ter domnevne zlorabe teh ustanov," je dejal visoki komisar ZN za človekove pravice.

Direktor bolnišnice Kamal Advan še vedno pridržan

Izrael trdi, da so napad na bolnišnico Kamal Adwan pred enim tednom sprožili "na podlagi neizpodbitnih dokazov", da bolnišnico uporabljajo borci islamističnih gibanj Hamas in Islamski džihad, kot je v pismu v petek zapisal izraelski veleposlanik v Ženevi Daniel Meron.

Dodal je, da so izraelske sile sprejele "ukrepe za zaščito civilistov, pri čemer so delovale na podlagi verodostojnih obveščevalnih podatkov".

Izraelci so pridržali tudi Husama Abu Safijo, direktorja bolnišnice Kamal Advan, ki ga obtožujejo, da je deloval kot operativec gibanja Hamas in "v bolnišnici skrival na stotine teroristov".

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izrazila zaskrbljenost zaradi njegovega pridržanja. Do tega so bili kritični tudi veleposlaniki več držav članic ZN, med njimi slovenski veleposlanik Samuel Žbogar.

"Direktor bolnišnice Kamal Advan je pridržan po mesecih ponavljajočih se napadov in nato še raciji prejšnji teden, zaradi katere bolnišnica ne deluje več, bolniki pa so ostali sami. Pozivamo k njegovi izpustitvi," je dejal.

Namestnica veleposlanika ZDA pri ZN Dorothy Shea je povedala le, da ZDA zbirajo informacije o Abu Safiji. "Palestinski zdravniki in medicinsko osebje so tvegali svoja življenja, žrtev niso zapustili. Ne zapustite jih. Končajte nekaznovanost Izraela, končajte genocid," pa je članice Varnostnega sveta pozval palestinski odposlanec pri ZN Rijad Mansur.