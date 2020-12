Izpoved organizatorja gejevske orgije: Običajno nas je več kot sto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prah okoli gejevske orgije sredi Bruslja, ki pretresa madžarski in evropski politični parket, se še vedno ni polegel.

Madžarski evroposlanec Jozsef Szajer, ki je iz zabave pobegnil, se pri tem porezal, potem pa imel ob policijskem pregledu v nahrbtniku še ekstazi, namreč ni bil edini vidni bruseljski obraz na zabavi. Zdaj je jasno, da je bilo tam tudi več diplomatov, med njimi poljskih in estonskih. Poleg tega pa je jasno tudi, da petkova zabava ni bila zgolj nesrečni spodrsljaj.

"To ni nič neobičajnega, približuje se božič. Ljudje so lačni srečanj"

Takšne zabave tu niso nič neobičajnega, pripoveduje organizator petkovega srečanja. Še več, ponavadi so še bolj množične. "To ni nič neobičajnega, približuje se božič. Ljudje so lačni srečanj," pravi 29-letni doktorski študent David Manzheley, ki je zabavo pripravil v svojem stanovanju. Potrdil je, da je bil na njegovi zabavi tudi madžarski evroposlanec, kot tudi več drugih politikov.

Običajno se njegovih zabav udeleži več kot sto moških, je razkril.

Belgijska policija je v petek zvečer v središču Bruslja zaradi kršenja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa prekinila zabavo, na kateri je bil tudi Fideszov poslanec Szajer, ki je po dogodku odstopil kot poslanec in zapustil tudi stranko Fidesz. Po podatkih tožilstva so v enem od stanovanj policisti ujeli okoli 20 moških, ki so jih zaradi kršenja pravil oglobili z 250 evri.

Vodja Fidesza in madžarski premier Viktor Orban je Szajerjeva dejanja označil za "nesprejemljiva". Poudaril je, da to ni v skladu z "vrednotami naše politične družine", so sporočili v Budimpešti.