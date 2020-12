V tem stanovanju je potekala divja bruseljska orgija. Znano je, kdo je lastnik.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inside the shabby Brussels flat where Hungarian anti-LGBT MEP was caught attending male orgy https://t.co/cIiCnMEZd9 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 2, 2020

Britanski Daily Mail je medtem objavil fotografije stanovanja, v katerem je potekala zabava. Stanovanje je v lasti 29-letnega doktorskega študenta Davida Manzheleya, ki pravi, da madžarskega poslanca ne pozna in da je dogodek pripravil zgolj za deset obiskovalcev, a so se informacije o zabavi hitro razširile, posledično pa so prišli tudi nepovabljeni gosti.

Estonci obžalujejo, da se njihov diplomat ni držal ukrepov

Estonsko zunanje ministrstvo je danes za tamkajšnje medije potrdilo, da je bil estonski diplomat po lastnih navedbah v petek zvečer na zabavi v Bruslju in da ga je zaradi kršenja protikoronskih ukrepov bruseljska policija pridržala.

Četudi se je diplomat zabave udeležil zasebno, je "obžalovanja vredno", da se oseba ni držala omejitev, ki veljajo v Belgiji, je povedala tiskovna predstavnica ministrstva Aari Lemmik. Drugih podrobnosti o primeru ni podala, poroča STA.

Belgijska policija je v petek zvečer v središču Bruslja zaradi kršenja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa prekinila zabavo. Po podatkih tožilstva so v enem od stanovanj policisti ujeli okoli 20 moških, ki so jih zaradi kršenja pravil oglobili z 250 evri. Dva sta dejala, da sta diplomata.

Orban: To ni v skladu z vrednotami naše politične družine

Eden od njiju je bil evroposlanec iz vrst madžarske vladajoče stranke Fidesz Jozsef Szajer, ki je v torek sporočil, da se je udeležil zabave. Odstop z mesta evropskega poslanca je napovedal že v nedeljo. Medtem je zapustil tudi že Fidesz.

Vodja Fidesza in madžarski premier Viktor Orban je danes njegova dejanja označil za "nesprejemljiva". Poudaril je, da to ni v skladu z "vrednotami naše politične družine", so sporočili v Budimpešti.