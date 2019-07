Izpoved milijonarja: biti bogat ni niti približno tako, kot sem pričakoval

David Heinemeier Hansson je odraščal na obrobju danske prestolnice København. Njegova družina ni živela v izobilju. Kot pravi, je hvaležen predvsem materi, ker je znala z majhno količino denarja delati čudeže, in danski državi, ki je s socialnimi ukrepi naredila njihovo življenje znosnejše.

"Uh, kako dobro bi bilo, če bi le lahko ..."

Kot otrok je skupaj z bratom pogosto sanjaril, kako bi bilo, če bi bil milijonar, je zapisal v članku, ki ga je objavil spletni portal Business Insider. Predstavljal si je, kakšno bi bilo življenje, če mu ne bi bilo treba celo leto varčevati za računalnik, če bi lahko šel vsako leto na počitnice v tujino ali če bi lahko za svojo družino kupil celo avto. "Uh, kako dobro bi bilo, če bi le lahko ..." si je govoril.

Leta 2006, pri 27 letih, so se mu sanje uresničile. Znameniti ameriški poslovnež Jeff Bezos je namreč za deset milijonov dolarjev kupil manjšinski delež v računalniškem podjetju Basecamp, ki ga je David Heinemeier Hansson leta 1999 ustanovil skupaj s prijatelji. Kolikšen delež od desetih milijonov mu je padel v žep, ni znano, a dejstvo je, da je tako rekoč čez noč je postal milijonar.

Why becoming a millionaire was nothing like I expected — by @dhh https://t.co/widsY6xLTn — Business Insider (@businessinsider) July 15, 2019

Že kmalu je sledila prva kriza

Evforija, ki ga je zajela ob sklenitvi posla in bajnem nakazilu na tekoči račun, je trajala ves dan in notranji nasmeh je bil širok še ves teden. A že kmalu je zapadel v manjšo krizo. "Je to to? Zakaj se svet ni spremenil?" se je spraševal.

"Ne razumite me narobe. Veliko zadovoljstvo je, ko ti ni več treba gledati na ceno kosila v restavraciji, čeprav to še vedno počneš. Pa vendar je tudi po ogledu filma, ki ga vsi močno hvalijo, razočaranje skorajda neizogibno. Pričakovanja, ne izidi, so tista, od katerih je odvisna tvoja sreča," pripoveduje.

Kljub čudovitemu nakupu ni občutil pravega zadovoljstva

Denarja na računu se v prvih nekaj mesecih skorajda ni dotaknil. Šele kasneje se je odločil za klišejski nakup. Postal je lastnik rumenega lamborghinija. A kljub čudovitemu nakupu ni občutil pravega zadovoljstva. Kar ga je najbolj notranje izpopolnjevalo, je bilo vse to, kar si je lahko privoščil, še preden je postal milijonar: programiranje, razvijanje podjetja, pisanje in fotografiranje.

"Kot da bi potegnil zaveso čez svoje sanje o milijonih in pri tem presenetljivo ugotovil, da večino teh stvari izza druge strani zavese že imam. To me je hkrati šokiralo in pomirilo, saj sem si lahko privoščil, da padem s svojega oblaka iz milijonov in pristanem, kjer sem začel, s svojimi željami in zanimanji," pravi.

Misel, ki se ljudem zdi strašljiva

Priznava, da je to, kar je sam spoznal, pogosto slišal od drugih milijonarjev, a njihovim besedam ni dajal prevelikega pomena. "Lahko je tebi govoriti," si je mislil, a je na koncu prišel do istega zaključka. Zaveda se, da si ob njegovem zapisu zdaj enako mislijo tudi mnogi drugi. Razlog vidi predvsem v tem, da se ljudem zdi strašljiva misel na to, da v življenju večinoma že imajo vse, kar potrebujejo, in da jih bogastvo ne bo osrečilo.

"Ko poskrbite za osnovne stvari, ostane malo tistega, za kar se je vredno odreči življenju. Najboljše stvari ste verjetno že odkrili, pa če se tega zavedate ali ne. Naj bodo te stvari pomembne," zaključuje.