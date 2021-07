Izbruh novih okužb: po glasbenem festivalu pozitivnih skoraj tisoč udeležencev

3. in 4. julija so se zabavali na glasbenem festivalu Veknipt na Nizozemskem, zdaj pa imajo covid-19. Pri skoraj tisoč udeležencih je bil test na koronavirus pozitiven, je sporočila tamkajšnja zdravstvena služba. Festival tako velja za največji posamezni vir okužb na Nizozemskem.

Festival Veknipt v mestu Utrecht na Nizozemskem je potekal dva dni, vsi udeleženci pa so morali za vstop na prizorišče izpolnjevati pogoj PCT. Festival je potekal na prostem, udeležilo se ga je okoli 20 tisoč ljudi.

448 ljudi, ki so se festivala udeležili prvi dan, in 516 ljudi, ki so se festivala udeležili drugi dan, je okuženih s koronavirusom.

Organizatorji festivala so šokirani

Organizatorji so skupaj z mestnimi oblastmi poskrbeli, da so bili izpolnjeni vsi koronavirusni ukrepi. Udeleženci so morali izpolnjevati pogoj PCT, kar so preverjali prek QR-kod.

"Šokirani smo nad tako visokim številom potrjenih okužb. Protokol smo upoštevali, res pa je, da prek skeniranja QR-kod nismo vedeli, ali je oseba prebolela covid-19, bila testirana ali cepljenja," so za Dutch News povedali organizatorji festivala.

Županja Utrechta Sharon Dijksma se je prav tako udeležila dogodka in takrat tvitnila, da je pogled na tako veliko množico ljudi brez mask in brez 1,5-metrske razdalje "posebna in hkrati napeta situacija".

Aanwezig bij festival #Verknipt om een kijkje te nemen voor èn achter de schermen. Bijzonder en ook best wel spannend om na zo’n lange tijd weer zoveel mensen dicht bijeen te zien. Mensen die alleen met een QR code toegang krijgen omdat hier zelfs de 1,5m niet meer geldt.. pic.twitter.com/uvQKkZtTB0 — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) July 3, 2021

Število potrjenih primerov bo verjetno še naraslo

Covid-19 se je razširil med udeleženci in tamkajšnja zdravstvena služba pričakuje, da se bo število potrjenih primerov v prihodnjih dneh še povišalo. "Vir okužb je težko določiti, zato ne moremo vedeti, ali so se vsi okužili na festivalu. Mladi imajo namreč veliko stikov," je dejala predstavnica službe Lydia van der Meer.

"Veliko ljudi je bilo dolgo časa tesno skupaj in tako se je virus razširil," je pojasnil epidemiolog Olaf Dekkers.

Nizozemska vlada je 26. junija sprostila večino ukrepov. Število potrjenih primerov se je od takrat povečalo za 500 odstotkov, vlada pa je že zaprla klube ter poostrila pravila za vstop v kavarne in bare.