Izbruh kuge v DR Kongo zahteval najmanj 31 življenj

"Imamo več kot 520 primerov, od katerih jih je bilo več kot 31 usodnih," je povedal minister za zdravje v pokrajini Ituri Patrick Karamura. V večini primerov gre za bubonsko kugo, razen petih primerov pljučne in dveh primerov septične kuge, je pojasnil, piše STA.

Epidemiologinja iz newyorške nevladne organizacije Ecohealth Alliance Anne Laudisoit je sporočila, da se je bolezen pojavila med 15. novembrom in 13. decembrom v Biringiju v pokrajini Ituri. Bolniki so bili stari med tremi meseci in 73 leti, njihova povprečna starost pa je bila 13 let, je povedala, poroča STA.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je julija lani izdala opozorilo zaradi izbruha kuge v Rethyju, prav tako v Ituriju. Kuga sicer razsaja v tej pokrajini od leta 1926, ko so potrdili prvi primer.

Kuga, ki jo povzroča bakterija Yersinia pestis, je dolgo veljala za neozdravljivo in smrtonosno bolezen, danes pa je ozdravljiva z antibiotiki.