Iz gorečega hotela čez balkon reševali goste

Na Tirolskem v Avstriji so iz hotela, ki ga je zajel požar, v zgodnjih jutranjih urah rešili 27 hotelskih gostov. Pred ognjenimi zublji so jih z balkonov hotela v Kirchbergu na varno umaknili s pomočjo lestev. Šest ljudi so zaradi suma zastrupitve z dimom odpeljali v bolnišnico, en dopustnik pa se je tja odpravil sam.

Po podatkih policije je eden od gasilcev utrpel opekline, medtem ko so štirje uslužbenci hotela ostali nepoškodovani. Vzrok požara za zdaj ni znan, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Požar se je hitro razširil

Požar je izbruhnil v eni od hotelskih sob okoli ene ure zjutraj in se hitro razširil. Zaradi gostega dima gostje hotela niso mogli pobegniti po stopnicah. Medtem ko so gasilci začeli gasiti požar, so hkrati z balkonov na varno rešili goste, ki so se zatekli na balkone.

V Kirchbergu, ki leži v bližini smučišča Kitzbühel, so vse goste hotela nastanili v zasilnem bivališču. Nastala škoda na poškodovanem objektu je po podatkih policije velika, še poroča APA.