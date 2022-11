Italijanski arheologi prišli do neprimerljivega odkritja #foto

Italijanski arheologi so danes oznanili, da so našli več kot 20 bronastih kipov iz obdobja pred več kot 2.000 leti, ki so se v vročih blatnih vrelcih v Toskani skoraj popolnoma ohranili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po besedah arheologov gre za zelo pomembno odkritje, ki bo osvetlilo zgodovino antičnega Sredozemlja.

Po navedbah italijanskega ministrstva za kulturo kipi prikazujejo božanstva, ki so jih častili v svetišču v San Cascianu dei Bagni, ki so ga najprej ustanovili Etruščani, nato pa so ga razširili Rimljani. Med triletnimi arheološkimi izkopavanji na tem mestu so našli tudi približno 5.000 zlatih, srebrnih in bronastih kovancev.

Foto: Reuters

"Gre za neprimerljivo odkritje"

Arheolog Jacopo Tabolli, ki je vodil projekt, je odkritje označil za neprimerljivo. Dejal je, da bo najdba osvetlila obdobje, ko so odkriti bronasti kipi nastali, torej obdobje od približno 2. stoletja pred našim štetjem do 1. stoletja našega štetja. V tem času je bila starodavna civilizacija Etruščanov postopoma vključena v rimski imperij.

"Toskansko najdišče je največje nahajališče bronastih kipov iz etruščanske in rimske dobe doslej, in eno najpomembnejših v celotnem Sredozemlju, še posebej zato, ker so bili do zdaj najdeni ohranjeni kipi iz tega obdobja večinoma iz terakote," je dejal Tabolli.

Vroča izvirska voda in blato sta najdbe ohranila do te mere, da so na njih še vedno vidni napisi v etruščanskem in latinskem jeziku, vključno z imeni vplivnih etruščanskih družin. Med kipi sta tudi upodobitvi boga Apolona in Higieje, boginje zdravja in čistoče.

Generalni direktor italijanskih državnih muzejev Massimo Osanna je dejal, da gre za najpomembnejšo italijansko najdbo po bronastih najdbah iz Riace in "zagotovo za eno najpomembnejših bronastih najdb v zgodovini antičnega Sredozemlja". Leta 1972 sta bila v bližini Riace na jugu Italije najdena dva skoraj popolnoma ohranjena starogrška bronasta kipa iz petega stoletja pred našim štetjem.

Bronasti kipi, odkriti v toskanskih vročih vrelcih, bodo sedaj postali osrednji del novega muzeja, ki mu bodo sčasoma dodali tudi arheološki park.