Italijanska vlada odobrila ustanovitev muzeja spomina na fojbe

Glede na predlog bo cilj muzeja "ohranjati in obnavljati spomin na tragedijo Italijanov in vseh žrtev fojb ter eksodusa Istranov, Rečanov in Dalmatincev iz njihovih domov". Kot je po seji vlade zatrdil Sangiuliano, teh tragedij ne gre pozabiti. "So pomemben del italijanske zgodovine in jih morajo poznati in razumeti nove generacije," je dejal.

A Roma nascerà un luogo della memoria, un percorso museale per ricordare la tragedia delle Foibe e dell’esodo degli italiani perseguitati dai comunisti di Tito. pic.twitter.com/lSRzoVRlbD — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) January 31, 2024

Ocenil je še, da gre za izpolnitev "zgodovinske dolžnosti do istrskih, reških in dalmatinskih Italijanov, ki so doživeli Titovo komunistično diktaturo".

Čakali so 20 let

Za ustanovitev muzeja fojb, ki naj bi zaživel v bližini rimskega trga Piazza del Popolo, je vlada premierke Giorgie Meloni do vključno leta 2026 predvidela osem milijonov evrov finančnih sredstev, za njegovo nadaljnje financiranje pa na letni ravni 50 tisoč evrov, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in Primorski dnevnik.

Časnik ob tem dodaja, da je bilo s strani številnih politikov iz vladne večine slišati zadoščenje ob odločitvi, ki prihaja 20 let po sprejetju zakona, s katerim je bil ustanovljen dan spomina na fojbe in izseljevanje Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije.

V Italiji dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije 10. februarja - v spomin na dan, ko je bila podpisana pariška mirovna pogodba - obeležujejo od leta 2005. Ob tem se spominjajo predvsem dogodkov po drugi svetovni vojni, ko so se morali Italijani na tem območju odločiti, ali bodo ostali v Jugoslaviji ali bodo zapustili svoje rodne kraje. Ena osrednjih spominskih slovesnosti 10. februarja vsako leto poteka pri spomeniku žrtvam povojnih pobojev v bližini Bazovice pri Trstu.

A Roma nascerà il Museo del Ricordo: il disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri.

Il servizio del @tg2rai pic.twitter.com/dFL6QGCfXl — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) February 1, 2024

Večji poudarek na teh dogodkih

V zadnjem času se krepijo prizadevanja, da bi bilo obeleževanje tega dneva še odmevnejše. Tako je italijanska vlada septembra lani z odlokom ustanovila poseben koordinacijski odbor, odgovoren za učinkovito in usklajeno načrtovanje pobud in slovesnosti ob dnevu spomina na fojbe med združenji, državno upravo in akterji civilne družbe.

Lani je bila sprejeta tudi novela zakona o dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz nekdanje Jugoslavije po drugi svetovni vojni, po kateri naj bi med mladimi Italijani razširili vedenje o povojnih pobojih in izseljevanju. Tako kot v zakonu iz leta 2004 tudi v noveli ni širšega zgodovinskega konteksta, ki je privedel do pobojev in eksodusa. Fašizem tako ni omenjen, prav tako ne Slovenci in Hrvati.