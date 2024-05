Italijanska policija je sporočila, da je v jutranjih racijah pridržala več kot sto domnevnih članov kalabrijske mafije 'Ndrangheta. Med drugim so pridržali pripadnike družinskih klanov Lanzino-Patitucci in Zingari iz mesta Cosenza, ki velja za domači kraj zloglasne kriminalne združbe.

V jutranji raciji, ki so jo usmerjali protimafijski tožilci, so pridržali približno 109 ljudi, domnevnih pripadnikov kalabrijske mafije 'Ndrangheta, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila italijanska policija. Poleg tega so 20 osebam odredili hišni pripor, za 13 pa so uvedli druge omejevalne ukrepe.

Med operacijo so aretirali tudi uslužbenca italijanske carinske in finančne policije.

Osumljeni so različnih kaznivih dejanj, med drugim članstva v 'Ndrangheti, trgovine s prepovedanimi drogami in drugih kaznivih dejanj, navaja policija.

Italijanski javni tožilec Vincenzo Capomolla je novinarjem pojasnil, da mafijske skupine z izsiljevanjem "dušijo" lastnike trgovin in podjetnike v Cosenzi, njihova glavna dejavnost pa je trgovina s prepovedanimi drogami, za katero novačijo tudi otroke, je dodal.

'Ndrangheta, ki ima sedež v Kalabriji, je poleg sicilijanske Cose Nostra in neapeljske Camorre ena od najbolj znanih in največjih mafijskih organizacij v Italiji.